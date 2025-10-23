Украина отразила массированную атаку 23 октября — сколько дронов было уничтожено

Военнослужащие ВС. Фото: Командование Воздушных сил

В ночь на 23 октября украинские силы противовоздушной обороны отразили очередную российскую масштабную атаку дронами. По данным Воздушных сил, враг применил 130 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других моделей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Массированный обстрел Украины в ночь на 23 октября

Атака продолжалась с вечера 22 октября, а запуск осуществлялся сразу с нескольких направлений: Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированного Крыма - района полигона Чауда. Около 80 из них составляли дроны-камикадзе Shahed.

Военным удалось уничтожить или подавить средствами РЭБ 92 вражеских БпЛА, атаковавших с северного и восточного направлений.

Статистика сбития дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Несмотря на высокую эффективность работы ПВО, зафиксировано 25 попаданий в разных регионах страны. Атаки пришлись на 11 локаций, еще в стольких же местах зафиксировано падение обломков сбитых дронов.

Украинцев призывают не пренебрегать сигналами тревоги, находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности во время воздушных атак.

Напомним, ранее в ГУР сообщили, какие новые военные разработки нарабатывают россияне для совершенствования своих воздушных атак.

Также читайте на Новини.LIVE о новом акустическом методе обнаружения дронов.