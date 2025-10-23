Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия за ночь атаковала Украину 130 "Шахедами" — сколько сбили

Россия за ночь атаковала Украину 130 "Шахедами" — сколько сбили

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 09:37
обновлено: 09:36
Украина отразила массированную атаку 23 октября — сколько дронов было уничтожено
Военнослужащие ВС. Фото: Командование Воздушных сил

В ночь на 23 октября украинские силы противовоздушной обороны отразили очередную российскую масштабную атаку дронами. По данным Воздушных сил, враг применил 130 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других моделей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Массированный обстрел Украины в ночь на 23 октября

Атака продолжалась с вечера 22 октября, а запуск осуществлялся сразу с нескольких направлений: Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированного Крыма - района полигона Чауда. Около 80 из них составляли дроны-камикадзе Shahed.

Военным удалось уничтожить или подавить средствами РЭБ 92 вражеских БпЛА, атаковавших с северного и восточного направлений.

null
Статистика сбития дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Несмотря на высокую эффективность работы ПВО, зафиксировано 25 попаданий в разных регионах страны. Атаки пришлись на 11 локаций, еще в стольких же местах зафиксировано падение обломков сбитых дронов.

Украинцев призывают не пренебрегать сигналами тревоги, находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности во время воздушных атак.

Напомним, ранее в ГУР сообщили, какие новые военные разработки нарабатывают россияне для совершенствования своих воздушных атак.

Также читайте на Новини.LIVE о новом акустическом методе обнаружения дронов.

беспилотники обстрелы ППО дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации