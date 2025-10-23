Україна відбила масовану атаку 23 жовтня — скільки дронів було знищено

Військовослужбовці ЗС. Фото: Командування Повітряних сил

У ніч проти 23 жовтня українські сили протиповітряної оборони відбили чергову російську масштабну атаку дронами. За даними Повітряних сил, ворог застосував 130 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших моделей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Масований обстріл України у ніч проти 23 жовтня

Атака тривала з вечора 22 жовтня, а запуск здійснювався одразу з кількох напрямків: Курськ, Міллєрово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованого Криму — району полігону Чауда. Близько 80 із них становили дрони-камікадзе Shahed.

Військовим вдалося знищити або подавити засобами РЕБ 92 ворожі БпЛА, що атакували з північного та східного напрямків.

Статистика збиття дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Попри високу ефективність роботи ППО, зафіксовано 25 влучань у різних регіонах країни. Атаки припали на 11 локацій, ще у стількох же місцях зафіксовано падіння уламків збитих дронів.

Українців закликають не нехтувати сигналами тривоги, перебувати в укриттях і дотримуватись правил безпеки під час повітряних атак.

Нагадаємо, раніше в ГУР повідомили, які нові військові розробки напрацьовують росіяни для вдосконалення своїх повітряних атак.

Також читайте на Новини.LIVE про новий акустичний метод виявлення дронів.