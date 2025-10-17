Что такое акустическая система детекции дронов — Луи Саиянс о новом виде защиты

Акустическая детекция дронов. Фото: коллаж Новини.LIVE

Я не претендую на глобальные прозрения, но вижу несколько вещей очень четко. Рынок дронов перенасыщен. Оборонный сегмент важен, однако наибольший потенциал я вижу в гражданской инфраструктуре. Мы не будем сбивать дроны над стадионами или площадями — это опасно юридически и технически. Городам нужна детекция, которая работает тихо, рядом и без лишних разрешений. Я убежден: антидрон-детекция станет городской нормой, так же как когда-то камеры наблюдения. Это не про "эффект присутствия оружия", это про пассивный слой раннего предупреждения, который дает минуты реакции без риска для людей. Именно поэтому мы ставим на технологии, которые слушают, а не излучают.

Когда-то камеры наблюдения казались "оруэлловщиной". Сегодня это часть городской среды. Так же антидрон-детекция станет привычной инфраструктурой.

Реклама

Читайте также:

В Европе угроза уже материализуется. В Бельгии правоохранители недавно сорвали подготовку атаки с использованием дронов в центре города. По другую сторону Атлантики картели перенимают боевые практики и применяют БпЛА системно. Это доказывает простую вещь: безопасная городская детекция нужна здесь и сейчас, а не только "на объектах повышенной важности".

Украинский опыт — как акустическая детекция дронов доказала эффективность

Именно Украина превратила акустику из эксперимента в инфраструктуру. По публичным данным, в 2024-2025 годах работает более 10 000 акустических сенсоров (до 20 000 микрофонов в массивах), формирующих национальную сеть обнаружения дронов на малых высотах. Логика проста и очень городская: много недорогих "ушей" создают поле слуха там, где радарам сложно или опасно излучать. Украинцы сознательно минимизируют активные радары в высокой интенсивности - любое излучение демаскирует позицию; в гражданской среде оно также нежелательно. Во время одной из атак акустическая система Sky Fortress помогла сбить 80 из 84 вражеских дронов, что поразило даже военных США. Ее продемонстрировали союзникам на авиабазе Рамштайн, а Литва уже планирует развертывание на своей территории. Для меня это ключевой урок: пассивный слой — не дополнение, а основа современной безопасности. И этот опыт уже интересует европейские города и ведомства.

Почему радары и RF-системы проигрывают в городских условиях

Радар и радиочастотная детекция уместны на аэродромах и в армии, но в городе действуют другие законы. Радары энергоемкие, громоздкие и чувствительные к рельефу и застройке, а малый БпЛА из полимеров имеет крошечную эффективную площадь рассеивания (ЭПР), так что для кругового 360° обзора нужны несколько антенн, кабели и существенные бюджеты. RF-детекция (радиочастотные детекторы) срабатывает только тогда, когда дрон излучает управляющий/телеметрический сигнал, однако все чаще платформы летают через частные или сотовые 4G/5G-сети или даже по оптоволокну, поэтому сигнал не виден в эфире. К тому же в большинстве юрисдикций ЕС/США активный перехват трафика и глушение в гражданской среде ограничены законом. Городам нужна масштабируемая, безопасная и доступная сеть сенсоров, которую можно развернуть за день и которая не создает дополнительного излучения. Я неоднократно подчеркивал: активная эмиссия в войне — это демаскировка, а в городе — еще и лишние правовые риски. Именно поэтому я ставлю на пассивные "уши", которые не светятся в эфире и не зависят от того, "говорит" ли дрон.

Акустические сенсоры как основа городской антидрон-защиты

Мой выбор — акустика. Все дроны звучат — это универсальная "подпись", которую можно научиться распознавать. Именно на этом мы строим системы в Askalon.

Пассивность и безопасность. Никакого излучения — сенсор не демаскирует позицию и не создает дополнительных волн для толпы.

360° и "слух за углом". Звук огибает препятствия и отражается, поэтому сеть работает в "тенях" застройки и на малых высотах.

Энергоэффективность и мобильность. Узел питается от батареи или солнечной панели, монтируется plug-and-play и работает автономно.

Экономика масштаба. Там, где радару нужны несколько блоков и большие бюджеты, акустика покрывает зону сетью доступных узлов.

Интеллект на краю. Локальные модели ИИ отсекают шум и классифицируют цели в реальном времени; точность растет с кооперацией узлов.

Наш подход прост: сначала слышать и локально классифицировать, далее - передать короткий сигнал в C2 и подсветить сектор для "тяжелых" сенсоров. Акустика — это не конкурент радарам или оптике, это их первый слой и подсказка "куда смотреть". Благодаря пассивности ее можно ставить в местах, где активные системы нежелательны или технически сложны. И именно масштабируемая сеть из десятков узлов делает покрытие города реальным без чрезмерных бюджетов.

Как работает акустическая антидрон-сеть в городе

Мы "сжигаем" лишний шум на входе, далее edge-AI (обработка на краю сети) отвечает на бинарный вопрос: "есть дрон/нет дрона". Каждый узел создает вокруг себя "акустический пузырь" контроля с радиусом около километра — ориентир, который я часто называю человеческим слухом для дронов. Нужен периметр? Расставьте пять-шесть узлов вдоль ограждения — получите поле слуха без всякого излучения. Радар или оптика подтягиваются по наводке: мы говорим, куда смотреть, "тяжелый" сенсор подтверждает и сопровождает. Обработка — локально, с минимальной задержкой; даже без облака сеть остается функциональной. Мы тренируем модели на собственных датасетах реальных звуков — пропеллеры, коробки передач, резонансы корпусов - и учим их отличать квадрокоптеры от, например, вертолетов или генераторов. В сети несколько узлов триангулируют направление и скорость: время прихода сигнала и амплитуда дают курс и приблизительное расстояние. Сегодня это стабильно работает на расстояние около километра; я уверен, что пойдем дальше благодаря кооперации узлов и лучшим моделям.

Ключевые риски — инфраструктура, города и "тихая" угроза дронов

Первыми приходят операторы критической инфраструктуры — энергетика, нефтегаз, аэропорты; часто импульс идет от страховщиков, которым нужны понятные процедуры и покрытие на малых высотах. В городах приоритет — массовые собрания, транспортные хабы, школы и больницы: там безопасная детекция нужна постоянно. Отдельно стоит "тихая" угроза — дроны с 4G/5G-связью и автономными полетами, которые не фиксируются в радиоэфире. Именно здесь пассивная акустика дает универсальность и быстрый запуск. Добавлю еще одно: не надо ждать "идеального" комплекса. Даже несколько узлов по периметру уже дают минуты предупреждения и маршрут подхода цели. Акустика — это способ обнаружить на малой высоте и в "тенях", где традиционные средства ослабевают.

Украинская акустическая сеть уже стала кейсом для союзников. Ее демонстрировали на Рамштайн, страны НАТО проводили совместные полигонные отработки, звучат планы развертывания компонентов в Литве и других государствах. Для городов это сигнал: пассивная детекция — не "эксперимент фронта", а будущий стандарт урбан-безопасности.

Антидрон как сервис — как масштабировать защиту городов

Я отстаиваю "защиту как сервис". Город или компания не покупает коробку - подключается к платформе: лицензия, пожизненная гарантия железа, 24/7 поддержка, регулярные обновления ПО и модулей. Сеть масштабируется по узлам без новых тендерных циклов: добавили точку - закрыли "дыру". Так рождается инфраструктура слуха, живущая годами. Это также прозрачная экономика: не CAPEX, а предсказуемый OPEX; SLA на время реакции; аналитика событий как сервис. Для города важна гибкость: временное покрытие под массовые мероприятия, быстрый перенос узлов, рост сети без перепроектирования. Именно так массовые технологии приживаются без лишней бюрократии.

Будущее акустических систем и сенсорики на краю (Edge AI)

Большие платформы уступят место мобильным группам и рою малых БпЛА. Коммуникации и логистика чаще уйдут под землю, где GPS и радиосвязь бессильны. Там победит сенсорика на краю: узлы обмениваются признаками, гасят фон и "слышат" дальше человека. Сегодня мы уверенно держим около километра; завтра — больше благодаря кооперации и лучшим моделям. Следующий прирост эффективности будет именно здесь.

Антидрон-детекция как новый стандарт городской безопасности

Антидрон-детекция станет городской нормой. Не из-за моды — из-за экономики и безопасности. Пассивные, умные и доступные узлы дают городам устойчивость без страхов и избыточных бюджетов. Камеры когда-то тоже казались лишними. Теперь это фон. Следующим фоном станет акустическая защита от дронов.