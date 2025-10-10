Видео
Эксперт объяснил, почему Украина стала центром рынка дронов

Эксперт объяснил, почему Украина стала центром рынка дронов

Дата публикации 10 октября 2025 19:47
Украина формирует новые стандарты в войне дронов — Оссиан Фогель
Основатель компании NORDYN Group, эксперт по авиации и БАЛА Оссиан Фогель. Фото: Новини.LIVE

Основатель компании NORDYN Group, эксперт по авиации и БАЛА Оссиан Фогель рассказал об украинском рынке дронов. Он назвал Украину главным рынком беспилотников, где рождаются инновации несмотря на недостаток финансирования и стандартизации.

Об этом основатель компании NORDYN Group, эксперт по авиации и БпЛА Оссиан Фогель эксклюзивно написал в колонке для Новини.LIVE.

Оссиан Фогель о рынке дронов в Украине

Оссиан Фогель, эксперт по авиации и беспилотным системам и основатель NORDYN Group, в своей колонке для Новини.LIVE назвал Украину "мировым рынком дронов". По его мнению, именно здесь формируется будущее этой отрасли — из-за постоянных экспериментов, быстрых решений и работы в условиях ограниченных ресурсов.

"Я даже не стал бы сравнивать украинский рынок дронов с любым другим. Сегодня именно Украина и есть рынок дронов  в плане разработок, обучения и даже ошибок", — отмечает Фогель.

Украина как полигон будущего

Фогель отмечает, что развитие украинских БпЛА происходит в условиях минимального финансирования, хаотичных цепей поставок и недостатка стандартизации.

Впрочем, это — и преимущество, ведь такая ситуация делает систему чрезвычайно гибкой и открытой к новым решениям.

По мнению эксперта, ключевым шагом должно стать создание прямой обратной связи между фронтом и производителями. Именно это обеспечит быструю адаптацию технологий к боевым условиям и позволит перейти от хаотических экспериментов к системному производству.

Стандартизация и "дрон-кухня"

Одной из главных тем, которые подчеркивает Фогель, является стандартизация платформ и производственных процессов.

Он сравнивает будущее дронов с моделью McDonald's — когда одинаковые "ингредиенты" могут использоваться по-разному.

"Мы не стандартизируем конкретный дрон, мы стандартизируем материалы, конструкцию и производственный процесс.

Это немного как McDonald's. Представьте, вы получили помидор. Его можно нарезать для бургера, положить в салат или сделать из него кетчуп. Это все еще тот же помидор, но результат зависит от того, как его использовать", — объясняет эксперт.

Фогель называет такой подход "дрон-кухней" — когда стандартизированные комплектующие (карбон, пенопласт, электроника) поступают в производственные пункты, а там, в зависимости от потребностей фронта, решают, что именно из них собрать — разведчик, ударный коптер или перехватчик.

Оссіан Фогель
Конец старой оборонки

В своей колонке Фогель подчеркивает: Украина демонстрирует эффективность дешевых решений, которые по результативности часто превосходят дорогие системы прошлого.

"FPV-дрон за 500 евро может быть в двадцать раз эффективнее Javelin стоимостью более 100 тысяч долларов. Это и есть конец старой оборонки", — пишет он в своей колонке для Новини.LIVE.

В то же время он обращает внимание на сложности с инвестициями: западные фонды опасаются вкладывать средства в военные стартапы, не понимая специфики рынка массовых, легких и дешевых дронов.

Brave1 — катализатор новой модели

Фогель высоко оценил роль украинской платформы Brave1, которая стала центром развития отрасли.

Он называет ее "точкой сбора идей", позволившей объединить военных, инженеров и инвесторов, создать систему грантов и быстрых закупок.

Хотя Brave1 имеет недостатки, без нее, по словам эксперта, не произошло бы "волны инноваций" в отрасли.

AI — без иллюзий

Отдельно Фогель обращает внимание на чрезмерные ожидания от искусственного интеллекта в сфере дронов.

"AI не решает, кого бить. Он лишь позволяет одному оператору управлять десятками дронов вместо одного. Однако его легко взломать, потому что это лишь система, обученная на данных, а не настоящий интеллект", — отмечает он.

По мнению эксперта, вместо погони за "автономными роями" дронов, стоит профессионализировать то, что уже создано — дешевые, надежные и быстро произведенные системы с локальным контролем поставок.

Что Запад должен взять из украинского опыта — пять советов Фогеля

Фогель отметил, что есть несколько уроков, которые стоит учесть Западу:

  • Стандартизация — одна платформа с различными нагрузками эффективнее сотни похожих моделей;
  • Децентрализованное производство — локальные "дрон-кухни" быстрее и гибче крупных заводов;
  • Локальные цепи поставок — европейские сети комплектующих уменьшают зависимость от Китая;
  • Риски для инвесторов — война создает неопределенность, а западные фонды до сих пор не понимают, что такое современный дрон;
  • Слом старой оборонки — дешевые FPV превосходят дорогие системы прошлого.

Напомним, что этой осенью Украина впервые представила новый гигантский робот-дрон.

Также мы информировали, что Украина предложила Европе совместно производить дроны-перехватчики.

