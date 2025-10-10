Україна формує нові стандарти у війні дронів — Оссіан Фогель

Засновник компанії NORDYN Group, експерт з авіації та БаЛА Оссіан Фогель. Фото: Новини.LIVE

Засновник компанії NORDYN Group, експерт з авіації та БпЛА Оссіан Фогель розповів про український ринок дронів. Він назвав Україну головним ринком безпілотників, де народжуються інновації попри брак фінансування й стандартизації.

Про це засновник компанії NORDYN Group, експерт з авіації та БпЛА Оссіан Фогель ексклюзивно написав у колонці для Новини.LIVE.

Оссіан Фогель про ринок дронів в Україні

Оссіан Фогель, експерт з авіації та безпілотних систем і засновник NORDYN Group, у своїй колонці для Новини.LIVE назвав Україну "світовим ринком дронів". На його думку, саме тут формується майбутнє цієї галузі — через постійні експерименти, швидкі рішення та роботу в умовах обмежених ресурсів.

"Я навіть не став би порівнювати український ринок дронів з будь-яким іншим. Сьогодні саме Україна і є ринок дронів — у плані розробок, навчання і навіть помилок", — зазначає Фогель.

Україна як полігон майбутнього

Фогель наголошує, що розвиток українських БпЛА відбувається в умовах мінімального фінансування, хаотичних ланцюгів постачання та нестачі стандартизації.

Втім, це — і перевага, адже така ситуація робить систему надзвичайно гнучкою та відкритою до нових рішень.

На думку експерта, ключовим кроком має стати створення прямого зворотного зв’язку між фронтом і виробниками. Саме це забезпечить швидку адаптацію технологій до бойових умов і дозволить перейти від хаотичних експериментів до системного виробництва.

Стандартизація і "дрон-кухня"

Однією з головних тем, на яких наголошує Фогель, є стандартизація платформ і виробничих процесів.

Він порівнює майбутнє дронів із моделлю McDonald’s — коли однакові "інгредієнти" можуть використовуватися по-різному.

"Ми не стандартизуємо конкретний дрон, ми стандартизуємо матеріали, конструкцію і виробничий процес.

Це трохи як McDonald’s. Уявіть, ви отримали помідор. Його можна нарізати для бургера, покласти в салат чи зробити з нього кетчуп. Це все ще той самий помідор, але результат залежить від того, як його використати", — пояснює експерт.

Фогель називає такий підхід "дрон-кухнею" — коли стандартизовані комплектуючі (карбон, пінопласт, електроніка) надходять у виробничі пункти, а там, залежно від потреб фронту, вирішують, що саме з них зібрати — розвідник, ударний коптер чи перехоплювач.

Кінець старої оборонки

У своїй колонці Фогель підкреслює: Україна демонструє ефективність дешевих рішень, які за результативністю часто перевершують дорогі системи минулого.

"FPV-дрон за 500 євро може бути у двадцять разів ефективнішим за Javelin вартістю понад 100 тисяч доларів. Це і є кінець старої оборонки", — пише він у своїй колонці для Новини.LIVE.

Водночас він звертає увагу на складнощі з інвестиціями: західні фонди побоюються вкладати кошти у військові стартапи, не розуміючи специфіки ринку масових, легких і дешевих дронів.

Brave1 — каталізатор нової моделі

Фогель високо оцінив роль української платформи Brave1, яка стала центром розвитку галузі.

Він називає її "точкою збору ідей", що дала змогу об’єднати військових, інженерів і інвесторів, створити систему грантів і швидких закупівель.

Хоча Brave1 має недоліки, без неї, за словами експерта, не відбулося б "хвилі інновацій" у галузі.

AI — без ілюзій

Окремо Фогель звертає увагу на надмірні очікування від штучного інтелекту у сфері дронів.

"AI не вирішує, кого бити. Він лише дозволяє одному оператору керувати десятками дронів замість одного. Проте його легко зламати, бо це лише система, навчена на даних, а не справжній інтелект", — зазначає він.

На думку експерта, замість гонитви за "автономними роями" дронів, варто професіоналізувати те, що вже створено — дешеві, надійні та швидко вироблені системи з локальним контролем постачання.

Що Захід має взяти з українського досвіду — п’ять порад Фогеля

Фогель зазначив, що є кілька уроків, які варто врахувати Заходу:

Стандартизація — одна платформа з різними навантаженнями ефективніша за сотні схожих моделей;

Децентралізоване виробництво — локальні "дрон-кухні" швидші й гнучкіші за великі заводи;

Локальні ланцюги постачання — європейські мережі комплектуючих зменшують залежність від Китаю;

Ризики для інвесторів — війна створює невизначеність, а західні фонди досі не розуміють, що таке сучасний дрон;

Злам старої оборонки — дешеві FPV перевершують дорогі системи минулого.

Нагадаємо, що цієї осені Україна вперше представила новий гігантський робот-дрон.

Також ми інформували, що Україна запропонувала Європі спільно виробляти дрони-перехоплювачі.