Война дронов застанет НАТО врасплох — Андрей Ковалев

Польские войска вместе с солдатами НАТО проводят военные учения. Фотог: REUTERS/Kacper Pempel

Страны Балтии остаются фактически беззащитными перед потенциальными воздушными угрозами. В частности, в Эстонии и Латвии вообще нет ни одного боевого самолета или систем противовоздушной обороны, а Литва только в этом году получила две системы NASAMS. Кроме того, НАТО готовится к войне по старым классическим стратегиям, что не соответствует вызовам современности.

Об этом заявил кандидат политических наук Андрей Ковалев в эфире программы День.LIVE.

НАТО не готово к новому формату войны

"Ни в Эстонии, ни в Латвии нет, ни в Литве ни одного самолета, ни одного самолета. Ни в Эстонии, ни в Латвии нет ни одной установки противовоздушной обороны. У Литвы в этом году появились первые две системы NASAMS. И все. И это означает, что по договоренности со странами НАТО этот фланг должны были прикрывать немецкие и нидерландские самолеты. А это признак того, что фактически они не были готовы к тому, что Россия может нарушить воздушное пространство этих стран", — заявил Андрей Ковалев

По его мнению, стратегия НАТО до сих пор ориентирована на классическую сухопутную войну, а не на новые формы угроз, связанные с использованием дронов и гибридных методов.

Он напомнил, что в течение десятилетий натовские военные стратеги готовились к возможному сухопутному наступлению со стороны СССР, а впоследствии России. Основное внимание уделялось так называемому Сувальскому коридору - узкому сухопутному перешейку между Литвой и Польшей, который считался наиболее уязвимым участком на восточном фланге Альянса. Именно там, по словам Ковалева, сосредоточено от 15 до 30 тысяч военных НАТО, преимущественно американских и британских контингентов.

"Россия, если и будет действовать, то в первую очередь она уже осуществляет против стран НАТО гибридную агрессию через пропаганду. Позже она будет применять дроны. И вот к войне дронов ни одна из стран НАТО абсолютно не готовы", — подытожил Ковалев.

Напомним, недавно начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов застерги НАТО и ЕС от рисков, если там не будут решительнее противодействовать России.

Зато в НАТО уже признают боевую мощь и опыт Украины. Так Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что войскам Альянса надо активно перенимать опыт в ВСУ.