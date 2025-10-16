Війна дронів застане НАТО зненацька — Андрій Ковальов

Польські війська разом із солдатами НАТО проводять військові навчання. Фотог: REUTERS/Kacper Pempel

Країни Балтії залишаються фактично беззахисними перед потенційними повітряними загрозами. Зокрема, в Естонії та Латвії взагалі немає жодного бойового літака або систем протиповітряної оборони, а Литва лише цього року отримала дві системи NASAMS. Окрім того, НАТО готується до війни за старими класичними стратегіями, що не відповідає викликам сучасності.

Про це заявив кандидат політичних наук Андрій Ковальов в ефірі програми День.LIVE.

НАТО не готове до нового формату війни

"Ні в Естонії, ні в Латвії немає, ні в Литви жодного літака, жодного літака. Ні в Естонії, ні в Латвії немає жодної установки протиповітряної оборони. У Литви цього року з'явилися перші дві системи NASAMS. І все. І це означає, що за домовленістю з країнами НАТО цей фланг мали прикривати німецькі і нідерландські літаки. А це ознака того, що фактично вони не були готові до того, що Росія може порушити повітряний простір цих країн", — заявив Андрій Ковальов

На його думку, стратегія НАТО досі орієнтована на класичну сухопутну війну, а не на нові форми загроз, пов’язані з використанням дронів і гібридних методів.

Він нагадав, що протягом десятиліть натівські військові стратеги готувалися до можливого сухопутного наступу з боку СРСР, а згодом Росії. Основна увага приділялася так званому Сувальському коридору — вузькому сухопутному перешийку між Литвою та Польщею, який вважався найбільш уразливою ділянкою на східному фланзі Альянсу. Саме там, за словами Ковальова, зосереджено від 15 до 30 тисяч військових НАТО, переважно американських і британських контингентів.

"Росія, якщо і буде діяти, то в першу чергу вона вже здійснює проти країн НАТО гібридну агресію через пропаганду. Пізніше вона буде застосовувати дрони. І ось до війни дронів жодна з країн НАТО абсолютно не готові", — підсумував Ковальов.

Нагадаємо, нещодавно начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов застергі НАТО та ЄС від ризиків, якщо там не будуть рішучіше протидіяти Росії.

Натомість в НАТО вже визнають бойову міць та досвід України. Так Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що військам Альянсу треба активно переймати досвід в ЗСУ.