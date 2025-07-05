Россия уже атакует Германию — Мерц сделал заявление

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия уже ведет гибридную войну против его страны, ведь часто случаются саботажи и поджоги с участием Москвы. В Европе считают, что РФ будет готова атаковать ФРГ уже через пять лет.

Об этом Фридрих Мерц сообщил в эфире шоу Maischberger.

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Россия уже нападает на Германию

"Россия за нами следит, делает саботажи, массово распространяет фейки. Russia Today и другие каналы систематически дезинформируют наше население. Есть ложные сообщения, созданные искусственным интеллектом. Все это мы уже называем гибридной войной. Эта Россия уже сегодня нападает на нас", — заявил Мерц.

Он также отметил, что кроме этого, есть нападения на инфраструктуру, поджоги и диверсии. Почти все следы ведут в Россию.

Напомним, Германия рассматривает возможность приобретения тысяч бронированных боевых машин и танков. Таким образом в ФРГ присоединятся к совместным европейским усилиям по созданию новых бригад НАТО для сдерживания России.

Также недавно Дональд Трамп провел телефонный разговор с Фридрихом Мерцем. Они обсудили усиление противовоздушной обороны Украины.