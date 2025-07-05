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Росія вже на нас нападає — гучна заява Мерца

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 21:27
Росія вже атакує Німеччину — Мерц зробив заяву
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія вже веде гібридну війну проти його країни, адже часто трапляються саботажі та підпали за участю Москви. В Європі вважають, що РФ буде готова атакувати ФРН вже за п'ять років. 

Про це Фрідріх Мерц повідомив в ефірі шоу Maischberger.

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Росія вже нападає на Німеччину

"Росія за нами стежить, робить саботажі, масово поширює фейки. Russia Today та інші канали систематично дезінформують наше населення. Є неправдиві повідомлення, створені штучним інтелектом. Все це ми уже називаємо гібридною війною. Ця Росія вже сьогодні нападає на нас", — заявив Мерц.

Він також наголосив, що крім цього є напади на інфраструктуру, підпали та диверсії. Майже усі сліди ведуть до Росії. 

Нагадаємо, Німеччина розглядає можливість придбання тисяч броньованих бойових машин та танків. Таким чином у ФРН долучаться до спільних європейських зусиль зі створення нових бригад НАТО для стримування Росії.

Також нещодавно Дональд Трамп провів телефонну розмову з Фрідріхом Мерцем. Вони обговорили посилення протиповітряної оборони України.

Німеччина НАТО війна в Україні Росія Фрідріх Мерц
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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