Атака дронов на Украину 7 августа — сколько целей обезвредила ПВО

РФ синова атаковала дронами Украину ночью — что удалось сбить
В ночь на 7 августа силы обороны Украины отразили масштабную атаку России, которая выпустила 112 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Атака осуществлена с территории России, а также временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
Сколько дронов уничтожили Воздушные силы ВСУ в ночь на 7 августа
К противодействию воздушному нападению были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и систем противодействия дронам.
По состоянию на 9:00 известно, что силам ПВО удалось уничтожить или подавить 89 вражеских беспилотников в северных, восточных и центральных регионах Украины.
В то же время зафиксировано 23 попадания дронов по 11 объектам в разных областях, а также три случая падения обломков сбитых аппаратов.
Напомним, вчера, 6 августа Россия также атаковала Украину дронами.
Также стало известно, что Нидерланды усилят ПВО Украины.
