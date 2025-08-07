Атака дронов на Украину 7 августа — сколько целей обезвредила ПВО

Военнослужащий ВСУ выслеживает цели в небе. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 7 августа силы обороны Украины отразили масштабную атаку России, которая выпустила 112 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Атака осуществлена с территории России, а также временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Сколько дронов уничтожили Воздушные силы ВСУ в ночь на 7 августа

К противодействию воздушному нападению были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и систем противодействия дронам.

По состоянию на 9:00 известно, что силам ПВО удалось уничтожить или подавить 89 вражеских беспилотников в северных, восточных и центральных регионах Украины.

Статистика. Фото: Воздушные силы ВСУ

В то же время зафиксировано 23 попадания дронов по 11 объектам в разных областях, а также три случая падения обломков сбитых аппаратов.

Напомним, вчера, 6 августа Россия также атаковала Украину дронами.

Также стало известно, что Нидерланды усилят ПВО Украины.