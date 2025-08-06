ППО збила 36 дронів Shahed під час нічної атаки 6 серпня

Росія атакувала вночі з трьох напрямків — що збила ППО
Російські війська вчергове атакували Україну дронами-камікадзе в ніч на 6 серпня, зокрема ворог випустив 45 ударних БпЛА типу Shahed і дрони-імітації різних типів. Атака здійснювалась із кількох напрямків — з Курської області, Приморсько-Ахтарська (РФ) та з тимчасово окупованої території Криму (Чауда).
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.
Як спрацювала ППО в ніч проти 6 серпня
Сили оборони України залучили до відбиття повітряного нападу авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та системи безпілотного перехоплення.
Станом на 09:00 ранку, за попередніми даними, ППО вдалося знищити або подавити 36 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
Попри ефективну роботу оборони, зафіксовано дев’ять влучань ворожих дронів на трьох локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на ще одній.
Нагадаємо, нещодавно в ЗСУ порахували кількість збитих ракет впродовж липня.
Також нещодавно Володимир Зеленський зробив заяву щодо поставки до України нової партії бойових літаків.
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