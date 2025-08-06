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Головна Новини дня Росія атакувала вночі з трьох напрямків — що збила ППО

Росія атакувала вночі з трьох напрямків — що збила ППО

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Дата публікації: 6 серпня 2025 11:10
ППО збила 36 дронів Shahed під час нічної атаки 6 серпня
Військовослужбовець ЗСУ шукає повітряні цілі в небі. Фото: Командування ПС ЗСУ

Російські війська вчергове атакували Україну дронами-камікадзе в ніч на 6 серпня, зокрема ворог випустив 45 ударних БпЛА типу Shahed і дрони-імітації різних типів. Атака здійснювалась із кількох напрямків — з Курської області, Приморсько-Ахтарська (РФ) та з тимчасово окупованої території Криму (Чауда).

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

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Сили оборони України залучили до відбиття повітряного нападу авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та системи безпілотного перехоплення.

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Статистика. Фото: Повітряні сили України

Станом на 09:00 ранку, за попередніми даними, ППО вдалося знищити або подавити 36 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Попри ефективну роботу оборони, зафіксовано дев’ять влучань ворожих дронів на трьох локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на ще одній.

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Нагадаємо, нещодавно в ЗСУ порахували кількість збитих ракет впродовж липня. 

Також нещодавно Володимир Зеленський зробив заяву щодо поставки до України нової партії бойових літаків.

безпілотники ППО дрони війна Росія Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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