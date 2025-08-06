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Россия атаковала ночью с трех направлений — что сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 11:10
ПВО сбила 36 дронов Shahed во время ночной атаки 6 августа
Военнослужащий ВСУ ищет воздушные цели в небе. Фото: Командование ВС ВСУ

Российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе в ночь на 6 августа, в частности враг выпустил 45 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитации различных типов. Атака осуществлялась с нескольких направлений — из Курской области, Приморско-Ахтарска (РФ) и с временно оккупированной территории Крыма (Чауда).

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины.

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Силы обороны Украины привлекли к отражению воздушного нападения авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и системы беспилотного перехвата.

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Статистика. Фото: Воздушные силы Украины

По состоянию на 09:00 утра, по предварительным данным, ПВО удалось уничтожить или подавить 36 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Несмотря на эффективную работу обороны, зафиксировано девять попаданий вражеских дронов на трех локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА на еще одной.

Напомним, недавно в ВСУ посчитали количество сбитых ракет в течение июля.

Также недавно Владимир Зеленский сделал заявление о поставке в Украину новой партии боевых самолетов.

беспилотники ПВО дроны війна Россия Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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