Атака дронів на Україну 7 серпня — скільки цілей знешкодила ППО

Росія вкотре атакувала дронами Україну вночі — що вдалося збити
У ніч на 7 серпня сили оборони України відбили масштабну атаку Росії, яка випустила 112 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів. Атаку здійснено з території Росії, а також тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
Скільки дронів знищили Повітряні сили ЗСУ в ніч проти 7 серпня
До протидії повітряному нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та систем протидії дронам.
Станом на 9:00 відомо, що силам ППО вдалося знищити або подавити 89 ворожих безпілотників у північних, східних і центральних регіонах України.
Водночас зафіксовано 23 влучання дронів по 11 об’єктах у різних областях, а також три випадки падіння уламків збитих апаратів.
Нагадаємо, вчора, 6 серпня Росія також атакувала Україну дронами.
Також стало відомо, що Нідерланди посилять ППО України.
