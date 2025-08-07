Відео
Головна Новини дня Росія вкотре атакувала дронами Україну вночі — що вдалося збити

Росія вкотре атакувала дронами Україну вночі — що вдалося збити

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 09:56
Атака дронів на Україну 7 серпня — скільки цілей знешкодила ППО
Військовослужбовець ЗСУ вистежує цілі в небі. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 7 серпня сили оборони України відбили масштабну атаку Росії, яка випустила 112 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів. Атаку здійснено з території Росії, а також тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ

Читайте також:

Скільки дронів знищили Повітряні сили ЗСУ в ніч проти 7 серпня

До протидії повітряному нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та систем протидії дронам.

Станом на 9:00 відомо, що силам ППО вдалося знищити або подавити 89 ворожих безпілотників у північних, східних і центральних регіонах України.

null
Статистика. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Водночас зафіксовано 23 влучання дронів по 11 об’єктах у різних областях, а також три випадки падіння уламків збитих апаратів.

Нагадаємо, вчора, 6 серпня Росія також атакувала Україну дронами. 

Також стало відомо, що Нідерланди посилять ППО України. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
