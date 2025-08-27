Выход России из конвенции против пыток является признанием преступлений - МИД

МИД Украины. Фото: DW

Российская Федерация инициировала денонсацию Европейской конвенции против пыток, чем вызвала резкую реакцию в Украине. В Министерстве иностранных дел заявили, что этот шаг подтверждает преступную политику Кремля и его стремление скрыть системные пытки и унижение прав человека.

Об этом сообщает МИД Украины.

Реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение России о выходе из Конвенции фактически является признанием преступной практики пыток и попыткой избежать ответственности. В ведомстве отметили, что современная РФ — это территория беззакония, где человеческая жизнь не имеет ценности. Такой шаг лишь подтверждает репутацию России как государства, пренебрегающего правами человека.

"Этот шаг фактически является признанием в преступлении — системной практике пыток и стремлении избежать ответственности за грубые нарушения прав человека. Современная Россия — это территория беззакония и унижения человеческого достоинства", — говорится в заявлении МИД.

Украинская сторона напомнила, что Конвенция против пыток является одним из немногих международных документов, которые предусматривают регулярные и внезапные проверки мест несвободы независимыми экспертами. РФ неоднократно блокировала работу Европейского комитета по предупреждению пыток и отказывала в доступе к местам содержания людей. Подобная практика свидетельствует о сознательной попытке скрыть правду о застенках и нарушениях прав пленных.

"Это вписывается в более широкую практику РФ по блокированию независимого доступа, в том числе и отказов в полном доступе Международного комитета Красного Креста к местам несвободы", — отметили в украинском дипломатическом ведомстве.

МИД подчеркнул, что именно благодаря последовательной работе Украины Россия была лишена возможности имитировать сотрудничество с международными механизмами в области прав человека. Украина призвала международное сообщество действовать активно и решительно, чтобы обеспечить неотвратимость ответственности для государства-агрессора. В ведомстве подчеркнули: страна, легализующая пытки, не может оставаться стороной конвенции, которая объединяет правовые государства.

"Ответственность государства-агрессора за многочисленные преступления, в частности пытки, должна быть неотвратимой. Украина настаивает на скорейшем использовании международных механизмов привлечения РФ к ответственности", — заявили в МИД.

Напомним, что по материалам Службы безопасности Украины заочно осудили боевика российского ГРУ, который во время временной оккупации Балаклеи пытал местных жителей током.

Ранее мы также информировали, что с начала полномасштабного вторжения Украина вернула из российского плена около 6 тысяч человек. Почти все освобожденные украинцы свидетельствуют о пытках.