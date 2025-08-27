Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия выходит из конвенции против пыток — реакция МИД

Россия выходит из конвенции против пыток — реакция МИД

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 18:32
Выход России из конвенции против пыток является признанием преступлений - МИД
МИД Украины. Фото: DW

Российская Федерация инициировала денонсацию Европейской конвенции против пыток, чем вызвала резкую реакцию в Украине. В Министерстве иностранных дел заявили, что этот шаг подтверждает преступную политику Кремля и его стремление скрыть системные пытки и унижение прав человека.

Об этом сообщает МИД Украины.

Реклама
Читайте также:

Реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение России о выходе из Конвенции фактически является признанием преступной практики пыток и попыткой избежать ответственности. В ведомстве отметили, что современная РФ — это территория беззакония, где человеческая жизнь не имеет ценности. Такой шаг лишь подтверждает репутацию России как государства, пренебрегающего правами человека.

Росія виходить з конвенції проти катувань — реакція МЗС - фото 1
Сообщение МИД в Telegram. Фото: скриншот

"Этот шаг фактически является признанием в преступлении — системной практике пыток и стремлении избежать ответственности за грубые нарушения прав человека. Современная Россия — это территория беззакония и унижения человеческого достоинства", — говорится в заявлении МИД.

Украинская сторона напомнила, что Конвенция против пыток является одним из немногих международных документов, которые предусматривают регулярные и внезапные проверки мест несвободы независимыми экспертами. РФ неоднократно блокировала работу Европейского комитета по предупреждению пыток и отказывала в доступе к местам содержания людей. Подобная практика свидетельствует о сознательной попытке скрыть правду о застенках и нарушениях прав пленных.

"Это вписывается в более широкую практику РФ по блокированию независимого доступа, в том числе и отказов в полном доступе Международного комитета Красного Креста к местам несвободы", — отметили в украинском дипломатическом ведомстве.

МИД подчеркнул, что именно благодаря последовательной работе Украины Россия была лишена возможности имитировать сотрудничество с международными механизмами в области прав человека. Украина призвала международное сообщество действовать активно и решительно, чтобы обеспечить неотвратимость ответственности для государства-агрессора. В ведомстве подчеркнули: страна, легализующая пытки, не может оставаться стороной конвенции, которая объединяет правовые государства.

"Ответственность государства-агрессора за многочисленные преступления, в частности пытки, должна быть неотвратимой. Украина настаивает на скорейшем использовании международных механизмов привлечения РФ к ответственности", — заявили в МИД.

Напомним, что по материалам Службы безопасности Украины заочно осудили боевика российского ГРУ, который во время временной оккупации Балаклеи пытал местных жителей током.

Ранее мы также информировали, что с начала полномасштабного вторжения Украина вернула из российского плена около 6 тысяч человек. Почти все освобожденные украинцы свидетельствуют о пытках.

МИД Украина війна Россия пытки
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации