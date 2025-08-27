Вихід Росії з конвенції проти катувань є визнанням злочинів — МЗС

МЗС України. Фото: DW

Російська Федерація ініціювала денонсацію Європейської конвенції проти катувань, чим викликала різку реакцію в Україні. У Міністерстві закордонних справ заявили, що цей крок підтверджує злочинну політику Кремля та його прагнення приховати системні тортури і приниження прав людини.

Про це повідомляє МЗС України.

Реклама

Читайте також:

Реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України заявило, що рішення Росії про вихід із Конвенції фактично є визнанням злочинної практики катувань і намаганням уникнути відповідальності. У відомстві наголосили, що сучасна РФ — це територія беззаконня, де людське життя не має цінності. Такий крок лише підтверджує репутацію Росії як держави, що нехтує правами людини.

Допис МЗС у Telegram. Фото: скріншот

"Цей крок фактично є зізнанням у злочині – системній практиці катувань і прагненні уникнути відповідальності за грубі порушення прав людини. Сучасна Росія – це територія беззаконня та приниження людської гідності", — йдеться в заяві МЗС.

Українська сторона нагадала, що Конвенція проти катувань є одним із небагатьох міжнародних документів, які передбачають регулярні й раптові перевірки місць несвободи незалежними експертами. РФ неодноразово блокувала роботу Європейського комітету із запобігання катуванням та відмовляла у доступі до місць утримання людей. Подібна практика свідчить про свідоме намагання приховати правду про катівні та порушення прав полонених.

"Це вписується у ширшу практику РФ із блокування незалежного доступу, зокрема й відмов у повному доступі Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць несвободи", — зазначили в українському дипломатичному відомстві.

МЗС наголосило, що саме завдяки послідовній роботі України Росія була позбавлена можливості імітувати співпрацю з міжнародними механізмами у сфері прав людини. Україна закликала міжнародну спільноту діяти активно й рішуче, щоб забезпечити невідворотність відповідальності для держави-агресора. У відомстві підкреслили: країна, що легалізує катування, не може залишатися стороною конвенції, яка об’єднує правові держави.

"Відповідальність держави-агресора за численні злочини, зокрема катування, має бути невідворотною. Україна наполягає на якнайшвидшому використанні міжнародних механізмів притягнення РФ до відповідальності", — заявили в МЗС.

Нагадаємо, що за матеріалами Служби безпеки України заочно засудили бойовика російського ГРУ, який під час тимчасової окупації Балаклії катував місцевих жителів струмом.

Раніше ми також інформували, що від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону близько 6 тисяч людей. Майже всі звільнені українці свідчать про катування.