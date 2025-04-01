Россия отказалась от плана США по прекращению войны

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Россия отвергла предложения США по прекращению огня в Украине, отметив, что они не соответствуют основным требованиям Москвы. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что инициативы США не решают ключевые проблемы, которые РФ считает коренными причинами конфликта.

Об этом пишет Reuters.

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Рябков также подчеркнул, что Россия внимательно относится к предложениям США, однако не может их принять в текущем виде, поскольку они не решают проблемы, касающиеся основных причин конфликта.

"Мы очень серьезно относимся к моделям и решениям, которые предлагают американцы, но мы не можем принять все это в нынешнем виде", — добавил Рябков.

Переговоры между Москвой и Вашингтоном продолжаются, но разногласия по основным вопросам затрудняют достижение соглашения. Обе стороны признают сложность ситуации и отмечают необходимость дополнительных усилий для завершения войны.

До выходных Трамп занял более примирительную позицию к России, что заставило западных союзников насторожиться, когда он пытался стать посредником в прекращении войны в Украине, который длится уже четвертый год.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс недавно заявил, что, по его мнению, между Украиной и Россией уже действует "энергетическое перемирие".

В Генштабе ВСУ также отреагировали на обвинения России относительно того, что Украина якобы не выполняет условия "энергетического перемирия".