Росія відмовилася від плану США щодо припинення війни

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Росія відкинула пропозиції США щодо припинення вогню в Україні, зазначивши, що вони не відповідають основним вимогам Москви. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков підкреслив, що ініціативи США не розв'язують ключові проблеми, які РФ вважає корінними причинами конфлікту.

Про це пише Reuters.

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Рябков також підкреслив, що Росія уважно ставиться до пропозицій США, однак не може їх прийняти в поточному вигляді, оскільки вони не вирішують проблеми, що стосуються основних причин конфлікту.

"Ми дуже серйозно ставимося до моделей і рішень, які пропонують американці, але ми не можемо прийняти все це в нинішньому вигляді", — додав Рябков.

Переговори між Москвою та Вашингтоном тривають, але розбіжності щодо основних питань ускладнюють досягнення угоди. Обидві сторони визнають складність ситуації та наголошують на потребі додаткових зусиль для завершення війни.

До вихідних Трамп зайняв більш примирливу позицію до Росії, що змусило західних союзників насторожитися, коли він намагався стати посередником у припиненні війни в Україні, який триває вже четвертий рік.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс нещодавно заявив, що, на його думку, між Україною та Росією вже діє "енергетичне перемир'я".

У Генштабі ЗСУ також відреагували на звинувачення Росії щодо того, що Україна нібито не виконує умови "енергетичного перемир'я".