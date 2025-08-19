Видео
Россия стягивает войска в Курскую область — сколько там солдат

Россия стягивает войска в Курскую область — сколько там солдат

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 13:07
Россия перебрасывает войска на Курское направление — что происходит
Российский военный. Фото: росСМИ

Россия усилила штурмовые действия на Курщине. Кроме того, на фронт перебрасывают все больше военных.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил начальник пресс-службы бригады "Сталевий Кордон" Иван Шевцов.

Читайте также:

В Сумской области напряженная ситуация из-за активных действий врага

Подразделения бригады "Сталевий Кордон" продолжают выполнять задачи на северо-слобожанском направлении, в частности на Сумщине. По словам Ивана Шевцова, ситуация в области остается напряженной, особенно на Курском направлении в пределах Фетинской и Юнаковской громад.

"Именно там враг осуществляет накопление наибольшего количества личного состава, около 50 тысяч личного состава сейчас на этом направлении. И именно на этом участке враг проводит постоянно свои активные штурмовые действия. За прошедшие сутки у нас было семь боестолкновений, все были отбиты. И силы обороны делают все возможное и невозможное для того, чтобы сдерживать врага на Курском направлении", — подчеркнул Шевцов.

На других участках Сумской области активных наступательных действий враг не проводит, однако постоянно осуществляет обстрелы, используя артиллерию, авиационные бомбы, а также ударные и разведывательные беспилотники.

Напомним, несколько дней назад Иван Шевцов отмечал, что Россия усилила переброску войск на Курское направление.

Сумская область страдает от обстрелов — вчера, 18 августа, под атакой России оказались гражданские объекты и нежилые здания.

российские войска ВСУ Сумская область війна Курская область
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
