Військовий пояснив, яка ситуація на Курському напрямку

Начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов повідомив, що на Курському напрямку російські війська тримають приблизно 50 тисяч особового складу. За його словами, попри значні втрати, ворог постійно здійснює ротацію та поповнює сили на фронті.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов.

"Лише наша бригада за добу знищує там до десяти орків убитими та ще близько двадцяти пораненими. Інші бригади теж досить багато їх знищують", — заявив Шевцов.

Він додав, що на інших ділянках у прикордонні із Сумською областю суттєвого збільшення військової присутності чи техніки наразі не зафіксовано, тож ознак зміни тактики з боку російських військ немає.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що КНДР може перекинути до Росії значну кількість військової бронетехніки та особового складу.

Тим часом на Донеччині точаться запеклі бої — Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, яка ситуація.