Военный объяснил, какая ситуация на Курском направлении

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Андрей Андриенко/Пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады

Начальник пресс-службы бригады "Стальной Кордон" Иван Шевцов сообщил, что на Курском направлении российские войска держат около 50 тысяч личного состава. По его словам, несмотря на значительные потери, враг постоянно осуществляет ротацию и пополняет силы на фронте.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил начальник пресс-службы бригады "Стальной Кордон" Иван Шевцов.

Россия активно перебрасывает войска на Курщину

"Только наша бригада за сутки уничтожает там до десяти орков убитыми и еще около двадцати ранеными. Другие бригады тоже достаточно много их уничтожают", — заявил Шевцов.

Он добавил, что на других участках в приграничье с Сумской областью существенного увеличения военного присутствия или техники пока не зафиксировано, поэтому признаков изменения тактики со стороны российских войск нет.

Напомним, в СМИ появилась информация, что КНДР может перебросить в Россию значительное количество военной бронетехники и личного состава.

Тем временем в Донецкой области идут ожесточенные бои — Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, какая ситуация.