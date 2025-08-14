Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ активно перебрасывает войска на Курское направление — детали

РФ активно перебрасывает войска на Курское направление — детали

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 12:58
Военный объяснил, какая ситуация на Курском направлении
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Андрей Андриенко/Пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады

Начальник пресс-службы бригады "Стальной Кордон" Иван Шевцов сообщил, что на Курском направлении российские войска держат около 50 тысяч личного состава. По его словам, несмотря на значительные потери, враг постоянно осуществляет ротацию и пополняет силы на фронте.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил начальник пресс-службы бригады "Стальной Кордон" Иван Шевцов.

Реклама
Читайте также:

Россия активно перебрасывает войска на Курщину

"Только наша бригада за сутки уничтожает там до десяти орков убитыми и еще около двадцати ранеными. Другие бригады тоже достаточно много их уничтожают", — заявил Шевцов.

Он добавил, что на других участках в приграничье с Сумской областью существенного увеличения военного присутствия или техники пока не зафиксировано, поэтому признаков изменения тактики со стороны российских войск нет.

Напомним, в СМИ появилась информация, что КНДР может перебросить в Россию значительное количество военной бронетехники и личного состава.

Тем временем в Донецкой области идут ожесточенные бои — Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, какая ситуация.

российские войска ВСУ Сумская область война в Украине Курская область
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации