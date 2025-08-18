Нічна атака на Сумщину — балістика і дрони спричинили пожежі та руйнування

Руїна будівлі після атаки. Фото: Офіційний канал Сумського міського голови Олександра Лисенка

У ніч на 18 серпня російські війська завдали ударів по Сумщині. Противник застосував балістичні ракети та дрони-камікадзе.

Про це повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко та начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Росія обстріляла Суми

У Сумах внаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа в нежитловій будівлі. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та балконні рами у двох п’ятиповерхових житлових будинках неподалік.

Згоріла будівля. Фото: Кордон Медіа

Вибиті вікна у будинку. Фото: Кордон Медіа

Також під нічну атаку безпілотників потрапила й Шосткинська громада. Ворожі удари зафіксовано по двох старостинських округах. Там загорівся житловий будинок, пошкоджено також кілька нежитлових споруд та інші цивільні об’єкти.

На місцях працюють рятувальники та аварійні служби, ліквідовуючи наслідки обстрілів.

Нагадаємо, у Сумській області лунали гучні вибухи — Росія запускала на регіон балістичні ракети.

Тим часом у Харкові триває ліквідація наслідків атаки Росії. За останніми даними внаслідок атак БпЛА та балістики загинуло п'ятеро осіб, триває розбір завалів.