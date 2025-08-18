Ночная атака на Сумщину — баллистика и дроны вызвали пожары и разрушения

Руины здания после атаки. Фото: Официальный канал Сумского городского головы Александра Лысенко

В ночь на 18 августа российские войска нанесли удары по Сумской области. Противник применил баллистические ракеты и дроны-камикадзе.

Об этом сообщил городской голова Сум Александр Лысенко и начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

Реклама

Читайте также:

Россия обстреляла Сумы

В Сумах в результате вражеского обстрела вспыхнул пожар в нежилом здании. Взрывной волной повреждены окна и балконные рамы в двух пятиэтажных жилых домах неподалеку.

Сгорело здание. Фото: Кордон Медиа

Выбитые окна в доме. Фото: Кордон Медиа

Также под ночную атаку беспилотников попала и Шосткинская громада. Вражеские удары зафиксированы по двум старостинским округам. Там загорелся жилой дом, повреждены также несколько нежилых зданий и другие гражданские объекты.

На местах работают спасатели и аварийные службы, ликвидируя последствия обстрелов.

Напомним, в Сумской области раздавались громкие взрывы — Россия запускала на регион баллистические ракеты.

Тем временем в Харькове продолжается ликвидация последствий атаки России. По последним данным в результате атак БпЛА и баллистики погибли пять человек, продолжается разбор завалов.