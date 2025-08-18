Ночная атака на Сумщину — баллистика и дроны вызвали пожары и разрушения

Россия ударила по Сумах баллистикой и дронами — есть разрушения
В ночь на 18 августа российские войска нанесли удары по Сумской области. Противник применил баллистические ракеты и дроны-камикадзе.
Об этом сообщил городской голова Сум Александр Лысенко и начальник Сумской ОГА Олег Григоров.
Россия обстреляла Сумы
В Сумах в результате вражеского обстрела вспыхнул пожар в нежилом здании. Взрывной волной повреждены окна и балконные рамы в двух пятиэтажных жилых домах неподалеку.
Также под ночную атаку беспилотников попала и Шосткинская громада. Вражеские удары зафиксированы по двум старостинским округам. Там загорелся жилой дом, повреждены также несколько нежилых зданий и другие гражданские объекты.
На местах работают спасатели и аварийные службы, ликвидируя последствия обстрелов.
Напомним, в Сумской области раздавались громкие взрывы — Россия запускала на регион баллистические ракеты.
Тем временем в Харькове продолжается ликвидация последствий атаки России. По последним данным в результате атак БпЛА и баллистики погибли пять человек, продолжается разбор завалов.
