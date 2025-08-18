Відео
Головна Новини дня Армія РФ атакувала Суми балістикою — ледь не влучила в школу

Армія РФ атакувала Суми балістикою — ледь не влучила в школу

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 00:15
Окупанти РФ ледь не влучили в школу на Сумщині балістичною ракетою
Рятувальники ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС України

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Сумщині. Два дні тому ворог атакував автозаправну станцію, а сьогодні пізно ввечері ударив балістичною ракетою по місту.

Про це проінформував в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Що відомо про наслідки атаки

За словами Кобзаря, у місті пролунав потужний вибух і це був наслідок ракетної атаки. Воронка, яку сфотографував міський голова, залишилась від цієї ракети й вона впала неподалік освітнього закладу. 

Армія РФ атакувала Суми балістикою — ледь не влучила в школу - фото 1
Воронка від балістичної ракети РФ на Сумщині. Фото: в.о. міського голови Артем Кобзар

Артем Кобзар проінформував, що, на щастя, постраждалих немає, але наслідки атаки зараз уточнюються. 

Раніше повідомлялось, що на Сумщині тривають інтенсивні бої. Росія намагається відтягнути українські сили зі східного фронту.

Також стало відомо, що ЗСУ звільнили від російських окупантів населений пункт Безсалівка Сумської області. Село вже повністю зачистили від загарбників.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
