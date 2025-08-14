Відео
Головна Новини дня На Сумщині тривають бої — військовий про головну мету РФ

На Сумщині тривають бої — військовий про головну мету РФ

Дата публікації: 14 серпня 2025 12:18
На Сумщині тривають бої — Мамулашвілі про плани РФ і ризики переговорів
Бійці "Грузинського легіону". Фото: допис у Telegram-каналі "Грузинський легіон".

На Сумщині тривають інтенсивні бої, а Росія намагається відтягнути українські сили зі східного фронту. Командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі попередив про небезпеку будь-яких територіальних поступок Кремлю та назвав переговори без участі Києва нелегітимними.

Про це Мамука Мамулашвілі розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 14 серпня.

Читайте також:

Росія відтягує сили від сходу, а переговори без України — небезпечні

На Сумщині не вщухають бої. За словами Мамулашвілі, головна мета Росії зараз — змусити Україну перекинути війська зі східного фронту, відкривши можливості для наступу на ключові міста Донеччини. Він наголосив, що основними напрямками для противника залишаються Покровськ і Костянтинівка.

"Україна воює за свою територію в міжнародно визнаних кордонах. Поступка заради поступок — це маячня", — зазначив Мамулашвілі.

Військовий підкреслив, що будь-які перемовини між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, якщо вони проходитимуть без офіційної участі Києва, не матимуть жодної легітимності. Він вважає це прямим ударом по міжнародному праву та небезпечним прецедентом, який може підірвати довіру до дипломатичних домовленостей у світі.

Нагадаємо, що Сили оборони України звільнили від російських військ населений пункт Безсалівка на Сумщині. Після успішної операції село повністю зачистили від загарбників, відновивши контроль над територією.

Раніше ми також інформували, що під час робочої поїздки на Сумщину президент України Володимир Зеленський провів нараду з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, міністром оборони Денисом Шмигалем та командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом. 

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
