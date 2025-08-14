Видео
На Сумщине продолжаются бои — военный о главной цели РФ

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 12:18
На Сумщине продолжаются бои - Мамулашвили о планах РФ и рисках переговоров
Бойцы "Грузинского легиона". Фото: сообщение в Telegram-канале "Грузинский легион".

На Сумщине продолжаются интенсивные бои, а Россия пытается оттянуть украинские силы с восточного фронта. Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили предупредил об опасности любых территориальных уступок Кремлю и назвал переговоры без участия Киева нелегитимными.

Об этом Мамука Мамулашвили рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 14 августа.

Читайте также:

Россия оттягивает силы от востока, а переговоры без Украины — опасны

На Сумщине не утихают бои. По словам Мамулашвили, главная цель России сейчас — заставить Украину перебросить войска с восточного фронта, открыв возможности для наступления на ключевые города Донецкой области. Он отметил, что основными направлениями для противника остаются Покровск и Константиновка.

"Украина воюет за свою территорию в международно признанных границах. Уступка ради уступок — это бред", — отметил Мамулашвили.

Военный подчеркнул, что любые переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, если они будут проходить без официального участия Киева, не будут иметь никакой легитимности. Он считает это прямым ударом по международному праву и опасным прецедентом, который может подорвать доверие к дипломатическим договоренностям в мире.

Напомним, что Силы обороны Украины освободили от российских войск населенный пункт Бессаловка на Сумщине. После успешной операции село полностью зачистили от захватчиков, восстановив контроль над территорией.

Ранее мы также информировали, что во время рабочей поездки в Сумскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, министром обороны Денисом Шмыгалем и командующим Десантно-штурмовых войск Олегом Апостолом.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
