Головна Новини дня Росія стягує війська до Курщини — скільки солдатів там присутні

Росія стягує війська до Курщини — скільки солдатів там присутні

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 13:07
Росія перекидає війська на Курський напрямок — що відбувається
Російський військовий. Фото: росЗМІ

Росія посилила штурмові дії на Курщині. Окрім того, на фронт перекидають дедалі більше військових.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов.

Читайте також:

У Сумській області напружена ситуація через активні дії ворога

Підрозділи бригади "Сталевий кордон" продовжують виконувати завдання на північно-слобожанському напрямку, зокрема на Сумщині. За словами Івана Шевцова, ситуація в області залишається напруженою, особливо на Курському напрямку в межах Фетінської та Юнаківської громад.

"Саме там ворог здійснює накопичення найбільшої кількості особового складу, близько 50 тисяч особового складу зараз на цьому напрямку. І саме на цій ділянці ворог проводить постійно свої активні штурмові дії. Протягом минулої доби у нас було сім боєзіткнень, усі були відбиті. І сили оборони роблять усе можливе і неможливе для того, щоб стримувати ворога на Курському напрямку", — наголосив Шевцов.

На інших ділянках Сумської області активних наступальних дій ворог не проводить, проте постійно здійснює обстріли, використовуючи артилерію, авіаційні бомби, а також ударні та розвідувальні безпілотники.

Нагадаємо, кілька днів тому Іван Шевцов наголошував, що Росія посилила перекидання військ на Курський напрямок.

Сумська область потерпає від обстрілів — вчора, 18 серпня, під атакою Росії опинилися цивільні об'єкти та нежитлові будівлі. 

російські війська ЗСУ Сумська область війна Курська область
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
