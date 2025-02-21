Кремль преувеличивает поддержку Китаем войны в Украине - расхождения в заявлениях

Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: WU HAO/Pool via REUTERS

Кремль хочет изобразить Китайскую Народную Республику как страну, которая больше поддерживает позицию России по войне против Украины, чем КНР сама готова публично заявить. Это стало очевидным после встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И на саммите G20, который состоялся 20 февраля в Южной Африке.

Об этом говорится в дайджесте аналитиков Института исследования войны (ISW).

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Официальное сообщение Министерства иностранных дел России утверждает, что Ван И якобы отметил необходимость устранения "коренных причин" войны в Украине, однако официальное заявление МИД Китая дает совсем другую трактовку этой встречи. Согласно сообщению Пекина, именно Лавров, а не Китай, заявил о приверженности решению "коренных причин" войны.

Такие расхождения в заявлениях свидетельствуют о попытке Кремля использовать Китай для усиления своего международного авторитета и формирования внутреннего восприятия, что Китай поддерживает Россию более активно, чем это есть на самом деле.

Аналитики ISW отмечают, что Россия постоянно использует риторику о "коренных причинах" войны, которые, по ее утверждению, заключаются в якобы нарушении НАТО своих обязательств по нерасширению на восток. Таким образом, Кремль продолжает навязывать Западу собственные требования и интересы, избегая компромиссов и сохраняя агрессивную риторику в отношении США и Европы.

Напомним, министр иностранных дел Китая Ван И сделал ряд заявлений относительно войны в Украине, где упомянул об уважении к суверенитету и целостности.

Между тем в США выступают за то, чтобы отказаться от употребления термина "страна-агрессор" в отношении России.