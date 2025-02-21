Кремль перебільшує підтримку Китаєм війни в Україні – розбіжності в заявах

Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: WU HAO/Pool via REUTERS

Кремль хоче зобразити Китайську Народну Республіку як країну, що більше підтримує позицію Росії щодо війни проти України, ніж КНР сама готова публічно заявити. Це стало очевидним після зустрічі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з його китайським колегою Ван І на саміті G20, який відбувся 20 лютого в Південній Африці.

Про це йдеться у дайджесті аналітиків Інституту дослідження війни (ISW).

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Офіційне повідомлення Міністерства закордонних справ Росії стверджує, що Ван І нібито наголосив на необхідності усунення "корінних причин" війни в Україні, проте офіційна заява МЗС Китаю дає зовсім інше трактування цієї зустрічі. Згідно з повідомленням Пекіна, саме Лавров, а не Китай, заявив про відданість вирішенню "корінних причин" війни.

Такі розбіжності у заявах свідчать про спробу Кремля використати Китай для посилення свого міжнародного авторитету та формування внутрішнього сприйняття, що Китай підтримує Росію більш активно, ніж це є насправді.

Аналітики ISW зазначають, що Росія постійно використовує риторику про "корінні причини" війни, які, за її твердженням, полягають у нібито порушенні НАТО своїх зобов’язань щодо нерозширення на схід. Таким чином, Кремль продовжує нав’язувати Заходу власні вимоги та інтереси, уникаючи компромісів і зберігаючи агресивну риторику щодо США та Європи.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван І зробив низку заяв щодо війни в Україні, де згадав про повагу до суверенітету та цілісності.

Тим часом в США виступають за те, щоб відмовитись від вживання терміну "країна-агресор" щодо Росії.