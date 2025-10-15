Массированные штурмы в Донецкой области — ВСУ отбили десятки атак возле Покровска

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на всей линии фронта зафиксировано 182 боевых столкновения. Российские войска применили различные типы оружия, однако, Вооруженные силы Украины сдерживают наступление на нескольких направлениях фронта.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, противник совершил один ракетный удар, применив одну ракету, и провел 101 авиационный удар, сбросив 225 управляемых авиационных бомб. Кроме того, российские войска совершили 4429 обстрелов, в том числе 85 из реактивных систем залпового огня, и использовали для поражения целей 5256 дронов-камикадзе.

Под ударами авиации оказались, в частности, районы населенных пунктов Новоандреевка, Орехов, Новоданиловка в Запорожской области, а также Ольговка на Херсонщине.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по шести районам сосредоточения личного состава противника, уничтожили пункт управления дронами, средство противовоздушной обороны, а также еще два стратегических объекта российских войск.

Боевые действия на фронте — карта наступления россиян

Самые ожесточенные бои продолжаются на востоке. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений — враг нанес 12 авиаударов, выпустил 32 ракеты, сбросил 28 управляемых бомб и провел 164 обстрела, среди них пять из РСЗО.

Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении силы обороны отбили 16 атак в районах Волчанска, Каменки, Западного и Кутьковки, а также в направлениях Колодезного и Бологовки.

На Купянском направлении зафиксировано девять попыток штурма — украинские войска успешно сдержали атаки вблизи Песчаного, Купянска, Петропавловки и Новоплатоновки.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг 11 раз пытался продвинуться вперед — в направлении Лимана, Дробышево, а также вблизи Среднего, Шандриголово, Торского и Колодязов.

На Славянском направлении украинские воины отбили шесть российских атак, произошедших в районах Ямполя, Переездного, Выемки, Григорьевки и Федоровки.

На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения вблизи Ступочек и Орехово-Васильевки.

Константиновское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в направлениях Константиновки, Берестка, Щербиновки, Плещеевки, Торецка, Русиного Яра и Полтавки.

Наибольшую активность противник проявил на Покровском направлении — украинские защитники отбили 69 штурмовых и наступательных действий. Бои шли вблизи населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Дачное, Михайловка, Новоэкономичное, Луч, Лысовка, Зверево, Котлино, Мирноград, Удачное, Молодецкое, Ореховое, Новоукраинка, Филиал, а также в направлении Покровска и Новопавловки.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Александровском направлении Силы обороны отбили 26 атак вблизи Ивановки, Александрограда, Вороного, Вербового, Андреевки-Клевцового, Зеленого Гая, Малиевки, Ялты, Января, Январского, Сосновки, Новониколаевки, Полтавки и в направлении Красногорского.

Александровское направление фронта. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении враг пять раз пытался прорвать оборону возле Степного, Плавней и Степногорска. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник активных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают наносить ощутимые потери оккупационным войскам, уничтожая живую силу и технику врага. За минувшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1070 человек, а также три танка, две боевые бронированные машины, 43 артиллерийские системы, два средства ПВО, 389 беспилотников оперативно-тактического уровня и 141 единицу автомобильной техники.

Напомним, недавно Силы специальных операций и Служба безопасности Украины провели успешную операцию и атаковали нефтяные резервуары и подстанции во временно оккупированном россиянами Крыму.

Между тем в России существенно упало количество контрактников в ряды армии. Аналитики Института изучения войны указали на интересный нюанс.