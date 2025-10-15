Масовані штурми на Донеччині — ЗСУ відбили десятки атак біля Покровська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на всій лінії фронту зафіксовано 182 бойові зіткнення. Російські війська застосували різні типи зброї, проте, Збройні сили України стримують наступ на кількох напрямках фронту.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Як змінилась ситуація на фронті за минулу добу

За даними Генерального штабу Збройних сил України, противник здійснив один ракетний удар, застосувавши одну ракету, та провів 101 авіаційний удар, скинувши 225 керованих авіаційних бомб. Крім того, російські війська здійснили 4429 обстрілів, зокрема 85 із реактивних систем залпового вогню, і використали для ураження цілей 5256 дронів-камікадзе.

Під ударами авіації опинилися, зокрема, райони населених пунктів Новоандріївка, Оріхів, Новоданилівка в Запорізькій області, а також Ольгівка на Херсонщині.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ударів по шести районах зосередження особового складу противника, знищили пункт управління дронами, засіб протиповітряної оборони, а також іще два стратегічні об'єкти російських військ.

Бойові дії на фронті — карта наступу росіян

Найзапекліші бої тривають на сході. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень — ворог завдав 12 авіаударів, випустив 32 ракети, скинув 28 керованих бомб і провів 164 обстріли, серед них п’ять із РСЗВ.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку сили оборони відбили 16 атак у районах Вовчанська, Кам’янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямках Колодязного й Бологівки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять спроб штурму — українські війська успішно стримали атаки поблизу Піщаного, Куп’янська, Петропавлівки та Новоплатонівки.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог 11 разів намагався просунутися вперед — у напрямку Лиману, Дробишевого, а також поблизу Середнього, Шандриголового, Торського й Колодязів.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили шість російських атак, що сталися в районах Ямполя, Переїзного, Виїмки, Григорівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку відбулося два бойові зіткнення поблизу Ступочок та Оріхово-Василівки.

Костянтинівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у напрямках Костянтинівки, Берестка, Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки.

Найбільшу активність противник проявив на Покровському напрямку — українські захисники відбили 69 штурмових і наступальних дій. Бої тривали поблизу населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Дачне, Михайлівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Мирноград, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка, Філія, а також у напрямку Покровська й Новопавлівки.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак поблизу Іванівки, Олександрограда, Вороного, Вербового, Андріївки-Клевцового, Зеленого Гаю, Маліївки, Ялти, Січневого, Соснівки, Новомиколаївки, Полтавки та в напрямку Красногірського.

Олександрівський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборону біля Степового, Плавнів та Степногірська. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують завдавати відчутних втрат окупаційним військам, знищуючи живу силу та техніку ворога. За минулу добу загальні втрати російських загарбників становили 1070 осіб, а також три танки, дві бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, два засоби ППО, 389 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 141 одиницю автомобільної техніки.

Нагадаємо, нещодавно Сили спеціальних операцій та Служба безпеки України провели успішну операцію та атакували нафтові резервуари й підстанції в тимчасово окупованому росіянами Криму.

Тим часом в Росії суттєво впала кількість контрактників до лав армії. Аналітики Інституту вивчення війни вказали на цікавий нюанс.