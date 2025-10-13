СБУ та ССО уразили нафтотермінал і підстанції в окупованому Криму

Дим від пожежі у Феодосії. Фото: кадр з відео

Служба безпеки України спільно зі Силами спеціальних операцій Збройних сил в нічну операцію вивели безпілотні комплекси проти критичної інфраструктури на окупованому півострові Крим. Унаслідок ударів виникли великі пожежі та пошкодження ключових енергетичних об’єктів.

Про це Новини.LIVE повідомили анонімні джерела СБУ.

За даними наших джерел у СБУ, удари були завдані по кількох важливих об’єктах, які використовувалися для забезпечення воєнних потреб Росії.

Під удар безпілотників потрапив Феодосійський морський нафтовий термінал. Там літальні апарати поцілили щонайменше у п’ять резервуарів, що спричинило масштабне займання на території комплексу.

Також зазнала уражень підстанція напругою 220 кВ "Кафа", що розташована поблизу Феодосії та є частиною енергомосту, який постачає електроенергію з Росії в Крим. У результаті атаки пошкоджені силові трансформатори, закрита розподільна установка, диспетчерська служба та приміщення з автоматикою захисту — через це в регіоні йдуть перепади напруги. Окрім того, у районі Сімферополя зафіксували серію вибухів на підстанції 330 кВ "Сімферополь".

Поінформоване джерело в СБУ підкреслило, що цільові удари мали на меті саме знизити військові, логістичні та економічні спроможності ворога.

"Наші технічні можливості дозволяють влаштовувати "бавовну" як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу рф. Ця робота триватиме", — розповіло джерело в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно підрозділ Lasar’s Group Нацгвардії спільно з 73-м морським центром спецоперацій провели успішну спецоперацію в тимчасово окупованому Криму та знищили кілька російських установок РЛС.

Також російські війська постійно ховають свої кораблі у Криму, щоб їх не знищили ЗСУ.