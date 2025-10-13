Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня СБУ і ССО вразили нафтові резервуари й підстанцію в Криму

СБУ і ССО вразили нафтові резервуари й підстанцію в Криму

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 11:12
СБУ та ССО уразили нафтотермінал і підстанції в окупованому Криму
Дим від пожежі у Феодосії. Фото: кадр з відео

Служба безпеки України спільно зі Силами спеціальних операцій Збройних сил в нічну операцію вивели безпілотні комплекси проти критичної інфраструктури на окупованому півострові Крим. Унаслідок ударів виникли великі пожежі та пошкодження ключових енергетичних об’єктів.

Про це Новини.LIVE повідомили анонімні джерела СБУ.

Реклама
Читайте також:

ССО та СБУ провели успішну операцію з атаки по російським цілям в Криму

За даними наших джерел у СБУ, удари були завдані по кількох важливих об’єктах, які використовувалися для забезпечення воєнних потреб Росії.

Під удар безпілотників потрапив Феодосійський морський нафтовий термінал. Там літальні апарати поцілили щонайменше у п’ять резервуарів, що спричинило масштабне займання на території комплексу.

Також зазнала уражень підстанція напругою 220 кВ "Кафа", що розташована поблизу Феодосії та є частиною енергомосту, який постачає електроенергію з Росії в Крим. У результаті атаки пошкоджені силові трансформатори, закрита розподільна установка, диспетчерська служба та приміщення з автоматикою захисту — через це в регіоні йдуть перепади напруги. Окрім того, у районі Сімферополя зафіксували серію вибухів на підстанції 330 кВ "Сімферополь".

Поінформоване джерело в СБУ підкреслило, що цільові удари мали на меті саме знизити військові, логістичні та економічні спроможності ворога.

"Наші технічні можливості дозволяють влаштовувати "бавовну" як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу рф. Ця робота триватиме", — розповіло джерело в СБУ. 

Нагадаємо, нещодавно підрозділ Lasar’s Group Нацгвардії спільно з 73-м морським центром спецоперацій провели успішну спецоперацію в тимчасово окупованому Криму та знищили кілька російських установок РЛС.

Також російські війська постійно ховають свої кораблі у Криму, щоб їх не знищили ЗСУ.

СБУ російські війська Крим пожежа вибух нафтобаза
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації