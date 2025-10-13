Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Криму під атакою опинилась нафтобаза та підстанція — всі деталі

В Криму під атакою опинилась нафтобаза та підстанція — всі деталі

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 08:04
У Феодосії палає нафтобаза та підстанція Кафа після атаки дронів
Пожежа на нафтобазі у Феодосії. Фото: кадр з відео

В Криму тимчасово окупованій Феодосії в ніч проти 13 жовтня пролунала серія потужних вибухів — під удар безпілотників потрапила місцева нафтобаза та електропідстанція "Кафа" напругою 220 кВ. Тим часом гауляйтери переконують, що ситуація під контролем.

Новини.LIVE розповість усе що відомо про атаку дронів на півострів. 

Реклама
Читайте також:

В Криму виникла масштабна пожежа на нафтобазі у Феодосії

За словами окупаційного "глави" Криму Сергія Аксьонова, унаслідок атаки нафтосховище загорілося, проте інформації про постраждалих наразі немає. На місці працюють аварійні служби, а російська ППО, за його твердженням, начебто збила понад 20 дронів.

null
Повідомлення Аксьонова. Фото: скриншот

В Криму серйозна пожежа на підстанції "Кафа" 

Моніторингова група "Кримський вітер" підтвердила масштабну пожежу поблизу підстанції "Кафа" за допомогою супутникових знімків.

null
Місця пожеж. Фото: скриншот

На оприлюднених відео зафіксовано момент прильоту в районі енергооб’єкта. Чи зазнала сама підстанція серйозних пошкоджень — поки невідомо.

Електропідстанція "Кафа" є однією з ключових ланок енергосистеми півострова. Вона розподіляє більшу частину потужності енергомосту між Кримом і Росією, забезпечуючи передачу електроенергії з півночі на схід. Її ураження може вплинути на стабільність постачання електроенергії в східних районах півострова.

За повідомленнями мешканців, під час атаки вночі на півночі Криму зник мобільний інтернет, а згодом і електрика. У низці сіл світло відновили лише близько 7:30 ранку.

Моніторингова група зазначає, що це вже друга масштабна пожежа на Феодосійському морському нафтоналивному терміналі менш ніж за тиждень — попередня атака відбулася кілька днів тому.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ вдалося провести успішну оперпацію в Криму і знищити три російські радіолокаційні станції "Небо-М".

Тим часом на тимчасово окупованому півострові Крим загострюються проблеми з постачанням палива.

Крим пожежа вибух дрони нафтобаза
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації