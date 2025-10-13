У Феодосії палає нафтобаза та підстанція Кафа після атаки дронів

Пожежа на нафтобазі у Феодосії. Фото: кадр з відео

В Криму тимчасово окупованій Феодосії в ніч проти 13 жовтня пролунала серія потужних вибухів — під удар безпілотників потрапила місцева нафтобаза та електропідстанція "Кафа" напругою 220 кВ. Тим часом гауляйтери переконують, що ситуація під контролем.

Новини.LIVE розповість усе що відомо про атаку дронів на півострів.

В Криму виникла масштабна пожежа на нафтобазі у Феодосії

За словами окупаційного "глави" Криму Сергія Аксьонова, унаслідок атаки нафтосховище загорілося, проте інформації про постраждалих наразі немає. На місці працюють аварійні служби, а російська ППО, за його твердженням, начебто збила понад 20 дронів.

Повідомлення Аксьонова. Фото: скриншот

В Криму серйозна пожежа на підстанції "Кафа"

Моніторингова група "Кримський вітер" підтвердила масштабну пожежу поблизу підстанції "Кафа" за допомогою супутникових знімків.

Місця пожеж. Фото: скриншот

На оприлюднених відео зафіксовано момент прильоту в районі енергооб’єкта. Чи зазнала сама підстанція серйозних пошкоджень — поки невідомо.

Електропідстанція "Кафа" є однією з ключових ланок енергосистеми півострова. Вона розподіляє більшу частину потужності енергомосту між Кримом і Росією, забезпечуючи передачу електроенергії з півночі на схід. Її ураження може вплинути на стабільність постачання електроенергії в східних районах півострова.

За повідомленнями мешканців, під час атаки вночі на півночі Криму зник мобільний інтернет, а згодом і електрика. У низці сіл світло відновили лише близько 7:30 ранку.

Моніторингова група зазначає, що це вже друга масштабна пожежа на Феодосійському морському нафтоналивному терміналі менш ніж за тиждень — попередня атака відбулася кілька днів тому.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ вдалося провести успішну оперпацію в Криму і знищити три російські радіолокаційні станції "Небо-М".

Тим часом на тимчасово окупованому півострові Крим загострюються проблеми з постачанням палива.