У Феодосії палає нафтобаза та підстанція Кафа після атаки дронів

В Криму під атакою опинилась нафтобаза та підстанція — всі деталі
В Криму тимчасово окупованій Феодосії в ніч проти 13 жовтня пролунала серія потужних вибухів — під удар безпілотників потрапила місцева нафтобаза та електропідстанція "Кафа" напругою 220 кВ. Тим часом гауляйтери переконують, що ситуація під контролем.
В Криму виникла масштабна пожежа на нафтобазі у Феодосії
За словами окупаційного "глави" Криму Сергія Аксьонова, унаслідок атаки нафтосховище загорілося, проте інформації про постраждалих наразі немає. На місці працюють аварійні служби, а російська ППО, за його твердженням, начебто збила понад 20 дронів.
В Криму серйозна пожежа на підстанції "Кафа"
Моніторингова група "Кримський вітер" підтвердила масштабну пожежу поблизу підстанції "Кафа" за допомогою супутникових знімків.
На оприлюднених відео зафіксовано момент прильоту в районі енергооб’єкта. Чи зазнала сама підстанція серйозних пошкоджень — поки невідомо.
Електропідстанція "Кафа" є однією з ключових ланок енергосистеми півострова. Вона розподіляє більшу частину потужності енергомосту між Кримом і Росією, забезпечуючи передачу електроенергії з півночі на схід. Її ураження може вплинути на стабільність постачання електроенергії в східних районах півострова.
За повідомленнями мешканців, під час атаки вночі на півночі Криму зник мобільний інтернет, а згодом і електрика. У низці сіл світло відновили лише близько 7:30 ранку.
Моніторингова група зазначає, що це вже друга масштабна пожежа на Феодосійському морському нафтоналивному терміналі менш ніж за тиждень — попередня атака відбулася кілька днів тому.
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ вдалося провести успішну оперпацію в Криму і знищити три російські радіолокаційні станції "Небо-М".
Тим часом на тимчасово окупованому півострові Крим загострюються проблеми з постачанням палива.
