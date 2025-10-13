Відео
Головна Новини дня В окупованій Феодосії мінус чергова нафтобаза — у РФ підтвердили

В окупованій Феодосії мінус чергова нафтобаза — у РФ підтвердили

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 04:47
Це вже друга атака на НПЗ окупантів у Феодосії за останні пару днів
Вибух на нафтобазі у Феодосії. Фото: Соцмережі

У Феодосії вчергове атаковано нафтобазу російських окупантів. Враження об'єкта навіть визнав гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов.

Кадри з пожежею на нафтобазі тиражують українські та російські Telegram-канали.

Читайте також:

Що відомо про враження нафтобази окупантів в Криму

Гауляйтер Аксенов визнав атаку на нафтобазу. Він заявив, що НПЗ атакувало понад 20 безпілотників.

"Ворожий БПЛА атакував нафтобазу у Феодосії. Внаслідок цього виникло загоряння. Постраждалих, за даними, немає. Усі профільні служби вже працюють на місці. Попередньо силами ППО збито понад 20 безпілотників", — повідомив колаборант. 

Нагадаємо, ми повідомляли, що Україна атакувала ворожу НПЗ у Феодосії на території тимчасово окупованого Криму. Також ми писали, що під ударом опинився й один із найбільших НПЗ РФ у м. Кіриші Ленінградської області.

Крим ЗСУ НПЗ війна в Україні нафтобаза
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
