Це вже друга атака на НПЗ окупантів у Феодосії за останні пару днів

У Феодосії вчергове атаковано нафтобазу російських окупантів. Враження об'єкта навіть визнав гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов.

Кадри з пожежею на нафтобазі тиражують українські та російські Telegram-канали.

Що відомо про враження нафтобази окупантів в Криму

Гауляйтер Аксенов визнав атаку на нафтобазу. Він заявив, що НПЗ атакувало понад 20 безпілотників.

"Ворожий БПЛА атакував нафтобазу у Феодосії. Внаслідок цього виникло загоряння. Постраждалих, за даними, немає. Усі профільні служби вже працюють на місці. Попередньо силами ППО збито понад 20 безпілотників", — повідомив колаборант.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Україна атакувала ворожу НПЗ у Феодосії на території тимчасово окупованого Криму. Також ми писали, що під ударом опинився й один із найбільших НПЗ РФ у м. Кіриші Ленінградської області.