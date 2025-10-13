Видео
Україна
В оккупированной Феодосии минус еще один НПЗ — в РФ подтвердили

В оккупированной Феодосии минус еще один НПЗ — в РФ подтвердили

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 04:47
Это уже вторая атака на НПЗ оккупантов в Феодосии за последние пару дней
Взрыв на нефтебазе в Феодосии. Фото: Соцсети

В Феодосии в очередной раз атакована нефтебаза российских оккупантов. Впечатление объекта даже признал гаулейтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

Кадры с пожаром на нефтебазе тиражируют украинские и российские Telegram-каналы.

Читайте также:

Что известно о впечатлении нефтебазы оккупантов в Крыму

Гауляйтер Аксенов признал атаку на нефтебазу. Он заявил, что НПЗ атаковало более 20 беспилотников.

"Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате этого возникло возгорание. Пострадавших, по данным, нет. Все профильные службы уже работают на месте. Предварительно силами ПВО сбито более 20 беспилотников", — сообщил коллаборационист.

Напомним, мы сообщали, что Украина атаковала вражескую НПЗ в Феодосии на территории временно оккупированного Крыма. Также мы писали, что под ударом оказался и один из крупнейших НПЗ РФ в г. Кириши Ленинградской области.

Крым ВСУ НПЗ война в Украине нефтебаза
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
