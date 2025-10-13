В Феодосии пылает нефтебаза и подстанция Кафа после атаки дронов

Пожар на нефтебазе в Феодосии. Фото: кадр из видео

В Крыму временно оккупированной Феодосии в ночь на 13 октября прогремела серия мощных взрывов — под удар беспилотников попала местная нефтебаза и электроподстанция "Кафа" напряжением 220 кВ. Между тем гауляйтеры убеждают, что ситуация под контролем.

Новини.LIVE расскажет все что известно об атаке дронов на полуостров.

В Крыму возник масштабный пожар на нефтебазе в Феодосии

По словам оккупационного "главы" Крыма Сергея Аксенова, в результате атаки нефтехранилище загорелось, однако информации о пострадавших пока нет. На месте работают аварийные службы, а российская ПВО, по его утверждению, якобы сбила более 20 дронов.

Сообщение Аксенова. Фото: скриншот

В Крыму серьезный пожар на подстанции "Кафа"

Мониторинговая группа "Крымский ветер" подтвердила масштабный пожар вблизи подстанции "Кафа" с помощью спутниковых снимков.

Места пожаров. Фото: скриншот

На обнародованных видео зафиксирован момент прилета в районе энергообъекта. Получила ли сама подстанция серьезные повреждения - пока неизвестно.

Электроподстанция "Кафа" является одним из ключевых звеньев энергосистемы полуострова. Она распределяет большую часть мощности энергомоста между Крымом и Россией, обеспечивая передачу электроэнергии с севера на восток. Ее поражение может повлиять на стабильность поставок электроэнергии в восточных районах полуострова.

По сообщениям жителей, во время атаки ночью на севере Крыма исчез мобильный интернет, а затем и электричество. В ряде сел свет восстановили только около 7:30 утра.

Мониторинговая группа отмечает, что это уже второй масштабный пожар на Феодосийском морском нефтеналивном терминале менее чем за неделю — предыдущая атака произошла несколько дней назад.

Напомним, недавно ВСУ удалось провести успешную оперпацию в Крыму и уничтожить три российские радиолокационные станции "Небо-М".

Тем временем на временно оккупированном полуострове Крым обостряются проблемы с поставками топлива.