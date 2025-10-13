СБУ и ССО поразили нефтетерминал и подстанции в оккупированном Крыму

Дым от пожара в Феодосии от пожара. Фото: кадр из видео

Служба безопасности Украины совместно с Силами специальных операций Вооруженных сил в ночную операцию вывели беспилотные комплексы против критической инфраструктуры на оккупированном полуострове Крым. В результате ударов возникли крупные пожары и повреждения ключевых энергетических объектов.

Об этом Новини.LIVE сообщили анонимные источники СБУ.

По данным наших источников в СБУ, удары были нанесены по нескольким важным объектам, которые использовались для обеспечения военных нужд России.

Под удар беспилотников попал Феодосийский морской нефтяной терминал. Там летательные аппараты попали по меньшей мере в пять резервуаров, что вызвало масштабное возгорание на территории комплекса.

Также пострадала подстанция напряжением 220 кВ "Кафа", расположенная вблизи Феодосии и являющаяся частью энергомоста, который поставляет электроэнергию из России в Крым. В результате атаки повреждены силовые трансформаторы, закрыта распределительная установка, диспетчерская служба и помещения с автоматикой защиты — из-за этого в регионе идут перепады напряжения. Кроме того, в районе Симферополя зафиксировали серию взрывов на подстанции 330 кВ "Симферополь".

Информированный источник в СБУ подчеркнул, что целевые удары имели целью именно снизить военные, логистические и экономические возможности врага.

"Наши технические возможности позволяют устраивать "хлопок" как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу рф. Эта работа будет продолжаться", — рассказал источник в СБУ.

Напомним, недавно подразделение Lasar's Group Нацгвардии совместно с 73-м морским центром спецопераций провели успешную спецоперацию во временно оккупированном Крыму и уничтожили несколько российских установок РЛС.

Также российские войска постоянно прячут свои корабли в Крыму, чтобы их не уничтожили ВСУ.