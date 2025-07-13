Россия масштабирует пропагандистскую сеть в Африке, - Юсов

Андрей Юсов. Фото: Армия Информ

Российская Федерация активно наращивает влияние на информационное пространство Африки. Кремль масштабирует сеть пропагандистских медиа по всему континенту.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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По его словам, для распространения кремлевских нарративов Россия использует ресурсы государственных медиа.

По состоянию на июль 2025 года вещание этих СМИ осуществляется уже более чем в 40 странах Африки на шести языках. В июне этого года был начат перевод контента на португальский для аудитории в Мозамбике и Анголе, а до конца года планируется запуск вещания на амхарском для жителей Эфиопии.

"Российская пропаганда — это угроза глобального уровня, которая работает для одной цели — территориальной, ресурсной и культурной экспансии агрессора", — подчеркнул Юсов.

За последние два года количество африканских телеканалов-партнеров выросло вдвое. Параллельно ведется подготовка местных журналистов: только в 2024 году более тысячи из них прошли обучение по российским стандартам.

В июне 2025 года в Аддис-Абебе начались первые очные курсы, аналогичные программы планируют внедрить и в других странах региона.

С этой целью в РФ уже начат отбор кадров, которые не только будут возглавлять "корреспондентские пункты", но и руководить образовательными центрами.

В планах РФ — открытие бюро в Эфиопии, Сенегале, Алжире, Демократической Республике Конго и других африканских государствах. По информации украинской разведки, подбор персонала для этих структур осуществляется под контролем федеральной службы безопасности России.

Ранее в ГУР сообщали, что Россия изо всех сил пытается продвигать свои интересы в Африке. Для этого государственные корпорации РФ, в частности "РЖД" и "Росатом", активно используют инфраструктурные проекты как элемент стратегии "мягкой силы".

Также мы писали, что россиянам, причастным к войне, закроют въезд в Шенген. Соответствующее заявление было сделано 19 июня министрами внутренних дел стран Балтии, Северной Европы и Польши.