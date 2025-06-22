Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ купляє вплив в Африці — як Путін просуває свої інтереси

РФ купляє вплив в Африці — як Путін просуває свої інтереси

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 14:53
Росія просуває свої інтереси в Африці — в ГУР розкрили деталі
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters
Ключові моменти Як Росія купляє вплив в Африці

Росія з усіх сил намагається просувати свої інтереси в Африці. Для цього державні корпорації РФ, зокрема "РЖД" і "Росатом", активно використовують інфраструктурні проєкти як елемент стратегії "м'якої сили".

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України 22 червня. 

Реклама
Читайте також:

Як Росія купляє вплив в Африці

"Російський вплив на Африку через інфраструктурні проєкти — це дестабілізуючий фактор, котрий під обгорткою допомоги у розвитку призводить до залежності від Москви. Росіяни використовують цей підхід на глобальному рівні", — сказав представник ГУР Андрій Юсов.

У розвідці розповіли, що російська залізнична компанія "РЖД" розглядає реалізацію проєктів у Буркіна-Фасо, Гані та ПАР. У травні затвердили концепцію розвитку гуманітарної присутності компанії за кордоном до 2030 року. Як відомо, вона передбачає фінансування російськомовних шкіл, профільних ліцеїв, а також залучення іноземних студентів через стипендії для навчання в Росії.

Крім того, планується створення спільного з РФ університету в Південно-Африканській Республіці, де зможуть навчатися студенти з усього континенту. 

Паралельно "Росатом" просуває проєкти, спрямовані на формування лояльної до кремля технологічної еліти. Окрім підготовки персоналу для АЕС, йдеться про створення повноцінної національної освітньої системи, яка працює на російські інтереси.

Зокрема, розглядається можливість відкриття філій російських вишів поблизу АЕС в Єгипті — як елемент довгострокового кадрового впливу.

Нагадаємо, Росія пропонує громадянство і притулок Ілону Маску. Віцеспікер Держдуми Владислав Даванков заявив, що американський мільярдер зробив помилки, але їх "можна пробачити". 

Також ми писали, що росіянам, причетним до війни, закриють в’їзд до Шенгену. Відповідну заяву було зроблено 19 червня міністрами внутрішніх справ країн Балтії, Північної Європи та Польщі. 

володимир путін гроші Африка війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації