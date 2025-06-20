Європа готує заборону на в’їзд росіянам які воювали проти України

Російський паспорт. Фото:росЗМІ

Міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північної Європи та Польщі мають намір запровадити заборону на в’їзд до Шенгенської зони для громадян Росії, які брали участь в агресії проти України. Відповідну заяву було зроблено 19 червня під час спільної зустрічі у Таллінні.

Про це повідомляє ERR.

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Очільник МВС Естонії Ігор Таро зазначив, що це стосується сотні тисяч росіян, які воювали проти незалежної європейської держави, і така категорія осіб становить серйозну загрозу безпеці для всього регіону.

Він підкреслив: ці люди не повинні мати змоги вільно пересуватися Європою, а отже, їм не видаватимуть ані візи, ані посвідки на проживання.

"Є сотні тисяч російських громадян, які воювали проти незалежної європейської держави, і ми повинні зайняти дуже чітку позицію, що ці люди не можуть вільно подорожувати Шенгенською зоною — ми не будемо видавати їм посвідки на проживання, ми не будемо видавати їм візи, тому що вся ця група, яка вбивала і руйнувала там, становить дуже серйозну загрозу безпеці для всіх нас", — сказав Ігор Таро.

За словами Таро, позиція країн-членів Шенгену повинна бути принциповою — навіть після завершення бойових дій такі особи мають залишатися поза межами зони вільного пересування.

У зустрічі також взяли участь комісар Європейської комісії з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер та представник європейської прикордонної агенції Frontex.

Нагадаємо, тим часом Росія почала полювання на мігрантів всередині. Там хочуть дати право поліції взяти під повний контроль дітей мігрантів.

Тим часом дехто з Росіян користується нагодою втекти з країни. Так нещодавно росіянин вистрибнув з поїзда в Європі.