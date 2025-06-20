Европа готовит запрет на въезд россиянам которые воевали против Украины

Российский паспорт. Фото: росСМИ

Министры внутренних дел стран Балтии, Северной Европы и Польши намерены ввести запрет на въезд в Шенгенскую зону для граждан России, которые принимали участие в агрессии против Украины. Соответствующее заявление было сделано 19 июня во время совместной встречи в Таллинне.

Об этом сообщает ERR.

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Глава МВД Эстонии Игорь Таро отметил, что это касается сотни тысяч россиян, которые воевали против независимого европейского государства, и такая категория лиц представляет серьезную угрозу безопасности для всего региона.

Он подчеркнул: эти люди не должны иметь возможности свободно передвигаться по Европе, а значит, им не будут выдавать ни визы, ни вид на жительство.

"Есть сотни тысяч российских граждан, которые воевали против независимого европейского государства, и мы должны занять очень четкую позицию, что эти люди не могут свободно путешествовать по Шенгенской зоне — мы не будем выдавать им вид на жительство, мы не будем выдавать им визы, потому что вся эта группа, которая убивала и разрушала там, представляет очень серьезную угрозу безопасности для всех нас", — сказал Игорь Таро.

По словам Таро, позиция стран-членов Шенгена должна быть принципиальной — даже после завершения боевых действий такие лица должны оставаться за пределами зоны свободного передвижения.

Во встрече также приняли участие комиссар Европейской комиссии по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер и представитель европейского пограничного агентства Frontex.

Напомним, тем временем Россия начала охоту на мигрантов внутри. Там хотят дать право полиции взять под полный контроль детей мигрантов.

Между тем некоторые из россиян пользуется случаем сбежать из страны. Так недавно россиянин выпрыгнул из поезда в Европе.