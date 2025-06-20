Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииМетеоАвтоПраздникиТехнологииСпортНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россиянам, причастным к войне, закроют въезд в Шенген

Россиянам, причастным к войне, закроют въезд в Шенген

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 10:49
Европа готовит запрет на въезд россиянам которые воевали против Украины
Российский паспорт. Фото: росСМИ
Ключові моменти Россияне, которые воевали против Украины могут потерять право на въезд в Шенгенскую зону

Министры внутренних дел стран Балтии, Северной Европы и Польши намерены ввести запрет на въезд в Шенгенскую зону для граждан России, которые принимали участие в агрессии против Украины. Соответствующее заявление было сделано 19 июня во время совместной встречи в Таллинне.

Об этом сообщает ERR.

Реклама
Читайте также:

Россияне, которые воевали против Украины могут потерять право на въезд в Шенгенскую зону

Глава МВД Эстонии Игорь Таро отметил, что это касается сотни тысяч россиян, которые воевали против независимого европейского государства, и такая категория лиц представляет серьезную угрозу безопасности для всего региона.

Он подчеркнул: эти люди не должны иметь возможности свободно передвигаться по Европе, а значит, им не будут выдавать ни визы, ни вид на жительство.

"Есть сотни тысяч российских граждан, которые воевали против независимого европейского государства, и мы должны занять очень четкую позицию, что эти люди не могут свободно путешествовать по Шенгенской зоне — мы не будем выдавать им вид на жительство, мы не будем выдавать им визы, потому что вся эта группа, которая убивала и разрушала там, представляет очень серьезную угрозу безопасности для всех нас", — сказал Игорь Таро.

По словам Таро, позиция стран-членов Шенгена должна быть принципиальной — даже после завершения боевых действий такие лица должны оставаться за пределами зоны свободного передвижения.

Во встрече также приняли участие комиссар Европейской комиссии по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер и представитель европейского пограничного агентства Frontex.

Напомним, тем временем Россия начала охоту на мигрантов внутри. Там хотят дать право полиции взять под полный контроль детей мигрантов.

Между тем некоторые из россиян пользуется случаем сбежать из страны. Так недавно россиянин выпрыгнул из поезда в Европе.

Европейский союз Польша граница россияне война в Украине Шенгенская зона
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации