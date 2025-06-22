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Главная Новости дня РФ покупает влияние в Африке — как Путин продвигает свои интересы

РФ покупает влияние в Африке — как Путин продвигает свои интересы

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 14:53
Россия продвигает свои интересы в Африке — в ГУР раскрыли детали
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters
Ключові моменти Как Россия покупает влияние в Африке

Россия изо всех сил пытается продвигать свои интересы в Африке. Для этого государственные корпорации РФ, в частности "РЖД" и "Росатом", активно используют инфраструктурные проекты как элемент стратегии "мягкой силы".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины 22 июня.

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Как Россия покупает влияние в Африке

"Российское влияние на Африку через инфраструктурные проекты — это дестабилизирующий фактор, который под оберткой помощи в развитии приводит к зависимости от Москвы. Россияне используют этот подход на глобальном уровне", — сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

В разведке рассказали, что российская железнодорожная компания "РЖД" рассматривает реализацию проектов в Буркина-Фасо, Гане и ЮАР. В мае утвердили концепцию развития гуманитарного присутствия компании за границей до 2030 года. Как известно, она предусматривает финансирование русскоязычных школ, профильных лицеев, а также привлечение иностранных студентов через стипендии для обучения в России.

Кроме того, планируется создание совместного с РФ университета в Южно-Африканской Республике, где смогут учиться студенты со всего континента.

Параллельно "Росатом" продвигает проекты, направленные на формирование лояльной к кремлю технологической элиты. Кроме подготовки персонала для АЭС, речь идет о создании полноценной национальной образовательной системы, которая работает на российские интересы.

В частности, рассматривается возможность открытия филиалов российских вузов вблизи АЭС в Египте — как элемент долгосрочного кадрового влияния.

Напомним, Россия предлагает гражданство и убежище Илону Маску. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что американский миллиардер совершил ошибки, но их "можно простить".

Также мы писали, что россиянам, причастным к войне, закроют въезд в Шенген. Соответствующее заявление было сделано 19 июня министрами внутренних дел стран Балтии, Северной Европы и Польши.

владимир путин деньги Африка война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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