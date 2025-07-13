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Головна Новини дня Росія розширює пропагандистську присутність в Африці — ГУР

Росія розширює пропагандистську присутність в Африці — ГУР

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 11:13
Росія масштабує пропагандистську мережу в Африці, — Юсов
Андрей Юсов. Фото: Армія Inform

Російська Федерація активно нарощує вплив на інформаційний простір Африки. Кремль масштабує мережу пропагандистських медіа по всьому континенту.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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Пост ГУР. Фото: скриншот

Що відомо про розширення впливу РФ в Африці

За його словами, для поширення кремлівських наративів Росія використовує ресурси державних медіа.

Станом на липень 2025 року мовлення цих ЗМІ здійснюється вже більш ніж у 40 країнах Африки шістьма мовами. У червні цього року було розпочато переклад контенту португальською для аудиторії в Мозамбіку та Анголі, а до кінця року планується запуск мовлення амхарською для жителів Ефіопії.

"Російська пропаганда — це загроза глобального рівня, котра працює для однієї мети — територіальної, ресурсної та культурної експансії агресора", — наголосив Юсов.

За останні два роки кількість африканських телеканалів-партнерів зросла вдвічі. Паралельно ведеться підготовка місцевих журналістів: лише у 2024 році понад тисячу з них пройшли навчання за російськими стандартами.

У червні 2025 року в Аддис-Абебі розпочалися перші очні курси, аналогічні програми планують впровадити й в інших країнах регіону.

З цією метою в РФ уже розпочато відбір кадрів, які не лише очолюватимуть "кореспондентські пункти", а й керуватимуть освітніми центрами.

У планах РФ — відкриття бюро в Ефіопії, Сенегалі, Алжирі, Демократичній Республіці Конго та інших африканських державах. За інформацією української розвідки, підбір персоналу для цих структур здійснюється під контролем федеральної служби безпеки Росії.

Раніше у ГУР повідомляли, що Росія з усіх сил намагається просувати свої інтереси в Африці. Для цього державні корпорації РФ, зокрема "РЖД" і "Росатом", активно використовують інфраструктурні проєкти як елемент стратегії "м'якої сили".

Також ми писали, що росіянам, причетним до війни, закриють в’їзд до Шенгену. Відповідну заяву було зроблено 19 червня міністрами внутрішніх справ країн Балтії, Північної Європи та Польщі. 

розпродаж Африка пропаганда ГУР Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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