Реальные потери армии РФ могут достигать 340 тысяч — расследование журналистов

Путин и российский военный. Фото: росСМИ

Журналисты BBC, "Медиазоны" и ряд волонтеров и аналитиков проанализировали открытые данные о погибших российских военных. Им удалось узнать, кто чаще всего погибает из российских войск в кровавой войне против Украины и каково приблизительное количество погибших с 2022 года.

Об этом говорится в масштабном исследовании, которое опубликовали на BBC.

Совместное расследование BBC, "Медиазоны" и команды волонтеров, которые работают с открытыми источниками, позволило установить имена 143 087 российских военных, погибших в войне против Украины. За последние две недели это число увеличилось почти на семь тысяч, однако это не связано с новыми масштабными потерями на фронте, а с уточнением данных через официальные реестры.

Журналисты объяснили, что, кроме анализа некрологов и сообщений о пропавших без вести, они сопоставили собранные за несколько лет данные с государственным реестром наследственных дел. Этот реестр фиксирует обращения родственников погибших для оформления наследства, а следовательно — подтверждает факт смерти. Таким образом стало известно, что часть военных, которых ранее считали пропавшими, официально признали погибшими.

Одним из показательных примеров стала история 15-й мотострелковой бригады из Самарской области, известной как "черные гусары". Это подразделение еще в 2022 году участвовало в боях под Киевом, где, по журналистским расследованиям, его военные пытали и убивали мирных жителей в селе Победа.

По данным журналистов, подтверждено 2 524 погибших бойцов этой бригады, тогда как украинский проект "Хочу жить" оценивает ее потери в более чем семь тысяч человек. Еще около пяти тысяч военных 15-й бригады считаются пропавшими без вести.

Почему в России не могут четко подсчитать количество погибших на войне

Около 80% тех, кого долгое время считали пропавшими, погибли в 2024-2025 годах. Это, по оценкам аналитиков, связано с изменением характера боевых действий — массовым использованием FPV-дронов, минных полей и усложнением эвакуации тел. Часто после ударов дронов или артиллерии от военных не оставалось даже останков, а отсутствие тела делало невозможным официальное признание смерти.

К этому добавляются бюрократические преграды — в российской системе учета погибших и пропавших полномочия распределены между несколькими структурами, из-за чего подтверждение гибели может длиться месяцами.

Кто погибает чаще всего

По обновленным подсчетам, 30,5% погибших составляют добровольцы, 13% - бывшие заключенные, а еще 11% — мобилизованные. При этом количество погибших среди заключенных постепенно уменьшается, ведь теперь обвиняемые могут подписывать контракт с армией еще до суда, поэтому таких военных причисляют к добровольцам.

Статистика. Фото: BBC

Еще 26% погибших не удалось идентифицировать по категории, поскольку во многих некрологах отсутствуют исходные данные. Часто в таких публикациях фигурируют фото мужчин в гражданском, что свидетельствует: речь идет не только о кадровых военных.

Региональное распределение потерь остается стабильным: больше всего погибших происходят из Башкортостана и Татарстана. Эксперты объясняют это активной работой местных инициативных групп, которые тщательно документируют потери.

Какие виды войск гибнут чаще всего. Фото: BBC

Среди погибших 5 962 — это офицеры (от лейтенанта до генерала). Их доля среди всех потерь снизилась до 2-3% против 20% в начале войны, когда преимущественно воевали кадровые военные.

Реальные масштабы потерь могут быть совсем другими

Журналисты признают, что их данные не являются полными. По оценкам военных экспертов, полученные цифры могут охватывать лишь 45-65% реального количества погибших. Это означает, что настоящие потери России могут составлять от 220 до 318 тысяч военных.

Если учесть боевиков из бывших "ДНР" и "ЛНР", где официальные данные давно не публикуются, то общее количество погибших на стороне России может достигать 241-341 тысячи человек.

Напомним, недавно аналитики Института изучения войны заявили о трудностях с мобилизацией в России. Все меньше россиян хотят воевать даже по контракту. Также Россия не имеет достаточно ресурса, чтобы перебрасывать подкрепления. Поэтому большая часть российских войск вынуждена удерживать Курщину и не может поддержать наступление на Покровск.