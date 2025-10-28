Украина удерживает плацдарм возле Курской области - заблокировано 50 тысяч войск РФ

Снегирев сказал, куда Россия может перебросить войска с Курщины
Украина продолжает удерживать плацдарм на границе с Курской областью, который блокирует около 50 тысяч российских военных. Сейчас командование РФ не может перебросить на другие участки фронта, хотя и есть острая необходимость.
Об этом в эфире программы "Ранок.LIVE" заявил военный аналитик Дмитрий Снегирев.
Россия не может перебросить свои войска на Покровск, потому что надо держать Курщину
По его словам, украинские силы контролируют территорию площадью около 100 квадратных километров в Глушковском и Тютковском районах приграничной Курщины. Этот плацдарм, по оценке эксперта, имеет стратегическое значение, ведь сдерживает в оперативном резерве армии РФ значительное количество личного состава, который мог бы быть задействован на других направлениях, в частности на Запорожском, Донецком или Харьковском.
"То есть 50 тысяч российских войск сейчас заблокированы непосредственно участием в боевых действиях на территории Курской области, а не передислоцированы на Запорожское направление, или Донецкое или Харьковское. Поэтому присутствие СБУ — это и политическая, и военная, и информационная составляющая. И, как показывает дальнейший ход событий, оккупанты вынуждены признать тот факт, что выбить сейчас подразделения СБУ из Курской области нет возможностей", — сообщил Снегирев.
Аналитик также сослался на данные ГУР Министерства обороны Украины, согласно которым российское командование пытается "замещать" собственные подразделения военными из КНДР. По разным оценкам, в Курской области уже присутствуют от 6 до 10 тысяч человек в рамках упомянутых планов, а общие намерения по переброске "легендированных" военнослужащих и гражданских специалистов якобы могут достигать более 20 тысяч — это, по мнению Снегирева, позволило бы оккупантам освободить их подразделения для переброски на другие направления наступления.
"Неслучайно с Курского направления на Покровское переброшены наиболее боеспособные воинские подразделения, это 155-я бригада морской пехоты. То есть оккупанты прекрасно понимают целый приоритет. Для них крайне важно сейчас захватить всю территорию Донецкой области", — отметил Снегирев.
Напомним, недавно Владимир Зеленский отреагировал на информацию, которая распространялась в СМИ о том, что россияне якобы окружили Купянск и Покровск.
Кроме того, некоторые эксперты заявляют, что в Покровске уже идут активные бои в городской застройке.
