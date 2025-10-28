Кремлевский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Украина продолжает удерживать плацдарм на границе с Курской областью, который блокирует около 50 тысяч российских военных. Сейчас командование РФ не может перебросить на другие участки фронта, хотя и есть острая необходимость.

Об этом в эфире программы "Ранок.LIVE" заявил военный аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, украинские силы контролируют территорию площадью около 100 квадратных километров в Глушковском и Тютковском районах приграничной Курщины. Этот плацдарм, по оценке эксперта, имеет стратегическое значение, ведь сдерживает в оперативном резерве армии РФ значительное количество личного состава, который мог бы быть задействован на других направлениях, в частности на Запорожском, Донецком или Харьковском.

"То есть 50 тысяч российских войск сейчас заблокированы непосредственно участием в боевых действиях на территории Курской области, а не передислоцированы на Запорожское направление, или Донецкое или Харьковское. Поэтому присутствие СБУ — это и политическая, и военная, и информационная составляющая. И, как показывает дальнейший ход событий, оккупанты вынуждены признать тот факт, что выбить сейчас подразделения СБУ из Курской области нет возможностей", — сообщил Снегирев.

Аналитик также сослался на данные ГУР Министерства обороны Украины, согласно которым российское командование пытается "замещать" собственные подразделения военными из КНДР. По разным оценкам, в Курской области уже присутствуют от 6 до 10 тысяч человек в рамках упомянутых планов, а общие намерения по переброске "легендированных" военнослужащих и гражданских специалистов якобы могут достигать более 20 тысяч — это, по мнению Снегирева, позволило бы оккупантам освободить их подразделения для переброски на другие направления наступления.

"Неслучайно с Курского направления на Покровское переброшены наиболее боеспособные воинские подразделения, это 155-я бригада морской пехоты. То есть оккупанты прекрасно понимают целый приоритет. Для них крайне важно сейчас захватить всю территорию Донецкой области", — отметил Снегирев.

Напомним, недавно Владимир Зеленский отреагировал на информацию, которая распространялась в СМИ о том, что россияне якобы окружили Купянск и Покровск.

Кроме того, некоторые эксперты заявляют, что в Покровске уже идут активные бои в городской застройке.