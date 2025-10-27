Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Покровске уже идут бои в городской застройке — эксперт

В Покровске уже идут бои в городской застройке — эксперт

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 14:01
обновлено: 14:00
Оборона в Покровске под угрозой захвата — эксперт
Артиллеристы 152-й отдельной егерской бригады готовятся к стрельбе. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

В Покровске уже идут боевые столкновения в городской застройке. Российское командование, не достигнув цели окружения, изменило тактику и перешло к методике просачивания.

Такое мнение высказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире "Ранок.LIVE".

Реклама
Читайте также:

Россияне усилили наступление на Покровск

По словам Лакийчука, первоначальной целью противника была попытка охватить Покровск и создать кольцо вокруг Покровско-Мирноградской агломерации — задача, которую, по его оценке, ставила перед собой 51-я армия. План заключался в двухвекторном наступлении: одновременный прорыв на север в направлении Дружковки, где враг пытался создать продвижение, и последующие действия на юге и юго-западе, где подразделения ждали результатов первой операции. Однако этот замысел так и не был реализован, поэтому в ответ на неудачу противник изменил способ ведения боя.

Лакийчук добавил, что из-за этого российское командование решило не дождаться завершения окружения, а вернуться к "лобовым" штурмам. Сейчас, по его словам, три российские армии ведут наступление на Покровско-Мирноградскую агломерацию, но атаки осуществляются методом просачивания.

Лакийчук объяснил суть этой тактики: россияне учитывают особенности украинской обороны.

"Россияне учитывают в своей тактике особенности нашей обороны, жиденькой обороны, между которыми группы российских захватчиков 2-3-4 просачиваются в тыл, пытаются закрепиться в зданиях, ну и таким образом получается, что позади нашей обороны появляются россияне. Да, тактика достаточно эффективная", — сказал Лакийчук.

Кроме того, Лакийчук отметил, что в течение последнего месяца в группировке противника наблюдалось значительное усиление человеческими ресурсами, что дополнительно усложняет ситуацию в городской застройке. Он предупредил, что сейчас продолжаются бои в жилых кварталах и что развитие событий остается очень опасным: вероятность охвата украинских подразделений, которые держат оборону, все еще существует и представляет главную угрозу в этой ситуации.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление, что якобы 5 тысяч украинских военных оказались в окружении в Покровске. Он заявил, что это не соответствует действительности.

В то же время на Покровском направлении побывал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который заслушал доклад командиров.

российские войска Донецкая область война в Украине Покровск боевые действия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации