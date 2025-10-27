Оборона в Покровске под угрозой захвата — эксперт

Артиллеристы 152-й отдельной егерской бригады готовятся к стрельбе. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

В Покровске уже идут боевые столкновения в городской застройке. Российское командование, не достигнув цели окружения, изменило тактику и перешло к методике просачивания.

Такое мнение высказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире "Ранок.LIVE".

По словам Лакийчука, первоначальной целью противника была попытка охватить Покровск и создать кольцо вокруг Покровско-Мирноградской агломерации — задача, которую, по его оценке, ставила перед собой 51-я армия. План заключался в двухвекторном наступлении: одновременный прорыв на север в направлении Дружковки, где враг пытался создать продвижение, и последующие действия на юге и юго-западе, где подразделения ждали результатов первой операции. Однако этот замысел так и не был реализован, поэтому в ответ на неудачу противник изменил способ ведения боя.

Лакийчук добавил, что из-за этого российское командование решило не дождаться завершения окружения, а вернуться к "лобовым" штурмам. Сейчас, по его словам, три российские армии ведут наступление на Покровско-Мирноградскую агломерацию, но атаки осуществляются методом просачивания.

Лакийчук объяснил суть этой тактики: россияне учитывают особенности украинской обороны.

"Россияне учитывают в своей тактике особенности нашей обороны, жиденькой обороны, между которыми группы российских захватчиков 2-3-4 просачиваются в тыл, пытаются закрепиться в зданиях, ну и таким образом получается, что позади нашей обороны появляются россияне. Да, тактика достаточно эффективная", — сказал Лакийчук.

Кроме того, Лакийчук отметил, что в течение последнего месяца в группировке противника наблюдалось значительное усиление человеческими ресурсами, что дополнительно усложняет ситуацию в городской застройке. Он предупредил, что сейчас продолжаются бои в жилых кварталах и что развитие событий остается очень опасным: вероятность охвата украинских подразделений, которые держат оборону, все еще существует и представляет главную угрозу в этой ситуации.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление, что якобы 5 тысяч украинских военных оказались в окружении в Покровске. Он заявил, что это не соответствует действительности.

В то же время на Покровском направлении побывал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который заслушал доклад командиров.