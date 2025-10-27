Відео
Головна Новини дня У Покровську вже тривають бої в міській забудові — експерт

У Покровську вже тривають бої в міській забудові — експерт

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 14:01
Оновлено: 14:00
Оборона в Покровську під загрозою захоплення — експерт
Артилеристи 152-ї окремої єгерської бригади готуються до стрільби. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

В Покровську вже йдуть бойові зіткнення в міській забудові. Російське командування, не досягнувши мети оточення, змінило тактику і перейшло до методики просочування.

Таку думку висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі "Ранок.LIVE".

За словами Лакійчука, первісною ціллю противника була спроба охопити Покровськ і створити кільце навколо Покровсько–Мирноградської агломерації — завдання, яке, за його оцінкою, ставило перед собою 51-ша армія. План полягав у двохвекторному наступі: одночасний прорив на північ у напрямку Дружківки, де ворог намагався створити просування, і наступні дії на півдні та південному заході, де підрозділи чекали результатів першої операції. Однак цей задум так і не був реалізований, тож у відповідь на невдачу противник змінив спосіб ведення бою.

Лакійчук додав, що через це російське командування вирішило не дочекатися завершення оточення, а повернутися до "лобових" штурмів. Наразі, за його словами, три російські армії ведуть наступ на Покровсько–Мирноградську агломерацію, але атаки здійснюються методом просочування.

Лакійчук пояснив суть цієї тактики: росіяни враховують особливості української оборони.

"Росіяни враховують в своїй тактиці особливості нашої оборони, ріденької оборони, між якими групи російських загарбників 2-3-4 просочуються в тил, намагаються закріпитися в будівлях, ну і таким чином виходить, що позаду нашої оборони з'являються росіяни. Так, тактика досить ефективна", — сказав Лакійчук.

Крім того, Лакійчук зазначив, що протягом останнього місяця в угрупованні противника спостерігалося значне посилення людськими ресурсами, що додатково ускладнює ситуацію в міській забудові. Він попередив, що наразі тривають бої в житлових кварталах і що розвиток подій залишається дуже небезпечним: ймовірність охоплення українських підрозділів, які тримають оборону, все ще існує і становить головну загрозу у цій ситуації.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву, що нібито 5 тисяч українських військових опинилися в оточенні у Покровську. Він заявив, що це не відповідає дійсності. 

Водночас на Покровському напрямку побував Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який заслухав доповідь командирів.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
