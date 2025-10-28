Відео
Снєгирьов сказав, куди Росія може перекинути війська з Курщини

Снєгирьов сказав, куди Росія може перекинути війська з Курщини

Дата публікації: 28 жовтня 2025 08:52
Оновлено: 08:51
Україна утримує плацдарм біля Курської області — заблоковано 50 тисяч військ РФ
Кремлівський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Україна продовжує утримувати плацдарм на кордоні з Курською областю, що блокує близько 50 тисяч російських військових. Наразі командування РФ не може перекинути на інші ділянки фронту, хоч і є гостра потреба.

Про це в ефірі програми "Ранок.LIVE" заявив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Росія не може перекинути свої війська на Покровськ, бо треба тримати Курщину

За його словами, українські сили контролюють територію площею близько 100 квадратних кілометрів у Глушківському та Тютківському районах прикордонної Курщини. Цей плацдарм, за оцінкою експерта, має стратегічне значення, адже стримує в оперативному резерві армії РФ значну кількість особового складу, який міг би бути задіяний на інших напрямках, зокрема на Запорізькому, Донецькому чи Харківському.

"Тобто, 50 тисяч російських військ наразі заблоковані безпосередньо участю в бойових діях на території Курської області, а не передислоковані на Запорізький напрямок, або Донецький чи Харківський. Тому присутність СБУ – це і політична, і військова, і інформаційна складова. І, як свідчить подальший перебіг подій, окупанти змучені визнати той факт, що вибити наразі підрозділи СБУ з Курської області немає можливостей", — повідомив Снєгирьов.

Аналітик також послався на дані ГУР Міністерства оборони України, згідно з якими російське командування намагається "заміщати" власні підрозділи військовими з КНДР. За різними оцінками, в Курській області вже присутні від 6 до 10 тисяч осіб у рамках згаданих планів, а загальні наміри щодо перекидання "легендованих" військовослужбовців і цивільних фахівців нібито можуть сягати понад 20 тисяч — це, на думку Снєгирьова, дозволило б окупантам звільнити їхні підрозділи для перекидання на інші напрямки наступу.

"Невипадково з Курського напрямку на Покровський перекинуто найбільш боєздатні військові підрозділи, це 155-та бригада морської піхоти. Тобто, окупанти прекрасно розуміють цілий пріоритет. Для них конче важливо наразі захопити всю територію Донецької області", — зазначив Снєгирьов. 

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський відреагував на інформацію, яка ширилась в ЗМІ про те, що росіяни нібито оточили Куп'янськ та Покровськ.

Окрім того, дехто з експертів заявляє, що в Покровську уже точаться активні бої у міській забудові. 

