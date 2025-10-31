Реальні втрати армії РФ можуть сягати 340 тисяч — розслідування журналістів

Путін і російський військовий. Фото: росЗМІ

Журналісти BBC, "Медіазони" та низка волонтерів й аналітиків проаналізували відкриті дані про загиблих російських військових. Їм вдалося дізнатися, хто найчастіше гине із російських військ у кривавій війні проти Україні та яка приблизна кількість загиблих з 2022 року.

Про це йдеться у масштабному дослідженні, яке опублікували на BBC.

Спільне розслідування BBC, "Медіазони" та команди волонтерів, які працюють із відкритими джерелами, дозволило встановити імена 143 087 російських військових, загиблих у війні проти України. За останні два тижні це число збільшилося майже на сім тисяч, однак це не пов’язано з новими масштабними втратами на фронті, а з уточненням даних через офіційні реєстри.

Журналісти пояснили, що, крім аналізу некрологів та повідомлень про зниклих безвісти, вони зіставили зібрані за кілька років дані з державним реєстром спадкових справ. Цей реєстр фіксує звернення родичів загиблих для оформлення спадщини, а отже — підтверджує факт смерті. Таким чином стало відомо, що частину військових, яких раніше вважали зниклими, офіційно визнали загиблими.

Одним із показових прикладів стала історія 15-ї мотострілецької бригади із Самарської області, відомої як "чорні гусари". Цей підрозділ ще у 2022 році брав участь у боях під Києвом, де, за журналістськими розслідуваннями, його військові катували й убивали мирних мешканців у селі Перемога.

За даними журналістів, підтверджено 2 524 загиблих бійців цієї бригади, тоді як український проєкт "Хочу жити" оцінює її втрати у понад сім тисяч осіб. Ще близько п’яти тисяч військових 15-ї бригади вважаються зниклими безвісти.

Чому в Росії не можуть чітко підрахувати кількість загиблих на війні

Близько 80% тих, кого тривалий час вважали зниклими, загинули у 2024–2025 роках. Це, за оцінками аналітиків, пов’язано зі зміною характеру бойових дій — масовим використанням FPV-дронів, мінних полів та ускладненням евакуації тіл. Часто після ударів дронів або артилерії від військових не залишалося навіть решток, а відсутність тіла робила неможливим офіційне визнання смерті.

До цього додаються бюрократичні перепони — у російській системі обліку загиблих і зниклих повноваження розподілені між кількома структурами, через що підтвердження загибелі може тривати місяцями.

Хто гине найчастіше

За оновленими підрахунками, 30,5% загиблих становлять добровольці, 13% — колишні в’язні, а ще 11% — мобілізовані. При цьому кількість загиблих серед ув’язнених поступово зменшується, адже тепер обвинувачені можуть підписувати контракт з армією ще до суду, тож таких військових зараховують до добровольців.

Статистика. Фото: BBC

Ще 26% загиблих не вдалося ідентифікувати за категорією, оскільки в багатьох некрологах відсутні вихідні дані. Часто у таких публікаціях фігурують фото чоловіків у цивільному, що свідчить: ідеться не лише про кадрових військових.

Регіональний розподіл втрат залишається стабільним: найбільше загиблих походять із Башкортостану та Татарстану. Експерти пояснюють це активною роботою місцевих ініціативних груп, які ретельно документують втрати.

Які види військ гинуть найчастіше. Фото: BBC

Серед загиблих 5 962 — це офіцери (від лейтенанта до генерала). Їхня частка серед усіх втрат знизилася до 2-3% проти 20% на початку війни, коли переважно воювали кадрові військові.

Реальні масштаби втрат можуть бути зовсім іншими

Журналісти визнають, що їхні дані не є повними. За оцінками військових експертів, отримані цифри можуть охоплювати лише 45–65% реальної кількості загиблих. Це означає, що справжні втрати Росії можуть становити від 220 до 318 тисяч військових.

Якщо врахувати бойовиків із колишніх "ДНР" і "ЛНР", де офіційні дані давно не публікуються, то загальна кількість загиблих на боці Росії може сягати 241–341 тисячі осіб.

Нагадаємо, нещодавно аналітики Інституту вивчення війни заявили про труднощі з мобілізацією в Росії. Дедалі менше росіян хочуть воювати навіть за контрактом. Також Росія не має достатньо ресурсу, щоб перекидати підкріплення. Відтак велика частина російських військ змушена утримувати Курщину і не може підтримати наступ на Покровськ.