Реальні втрати армії РФ можуть сягати 340 тисяч — розслідування журналістів

Росія приховує істинні втрати — хто найчастіше гине за Путіна
Журналісти BBC, "Медіазони" та низка волонтерів й аналітиків проаналізували відкриті дані про загиблих російських військових. Їм вдалося дізнатися, хто найчастіше гине із російських військ у кривавій війні проти Україні та яка приблизна кількість загиблих з 2022 року.
Про це йдеться у масштабному дослідженні, яке опублікували на BBC.
Росія ретельно приховує істинну кількість втрат серед своїх військ
Спільне розслідування BBC, "Медіазони" та команди волонтерів, які працюють із відкритими джерелами, дозволило встановити імена 143 087 російських військових, загиблих у війні проти України. За останні два тижні це число збільшилося майже на сім тисяч, однак це не пов’язано з новими масштабними втратами на фронті, а з уточненням даних через офіційні реєстри.
Журналісти пояснили, що, крім аналізу некрологів та повідомлень про зниклих безвісти, вони зіставили зібрані за кілька років дані з державним реєстром спадкових справ. Цей реєстр фіксує звернення родичів загиблих для оформлення спадщини, а отже — підтверджує факт смерті. Таким чином стало відомо, що частину військових, яких раніше вважали зниклими, офіційно визнали загиблими.
Одним із показових прикладів стала історія 15-ї мотострілецької бригади із Самарської області, відомої як "чорні гусари". Цей підрозділ ще у 2022 році брав участь у боях під Києвом, де, за журналістськими розслідуваннями, його військові катували й убивали мирних мешканців у селі Перемога.
За даними журналістів, підтверджено 2 524 загиблих бійців цієї бригади, тоді як український проєкт "Хочу жити" оцінює її втрати у понад сім тисяч осіб. Ще близько п’яти тисяч військових 15-ї бригади вважаються зниклими безвісти.
Чому в Росії не можуть чітко підрахувати кількість загиблих на війні
Близько 80% тих, кого тривалий час вважали зниклими, загинули у 2024–2025 роках. Це, за оцінками аналітиків, пов’язано зі зміною характеру бойових дій — масовим використанням FPV-дронів, мінних полів та ускладненням евакуації тіл. Часто після ударів дронів або артилерії від військових не залишалося навіть решток, а відсутність тіла робила неможливим офіційне визнання смерті.
До цього додаються бюрократичні перепони — у російській системі обліку загиблих і зниклих повноваження розподілені між кількома структурами, через що підтвердження загибелі може тривати місяцями.
Хто гине найчастіше
За оновленими підрахунками, 30,5% загиблих становлять добровольці, 13% — колишні в’язні, а ще 11% — мобілізовані. При цьому кількість загиблих серед ув’язнених поступово зменшується, адже тепер обвинувачені можуть підписувати контракт з армією ще до суду, тож таких військових зараховують до добровольців.
Ще 26% загиблих не вдалося ідентифікувати за категорією, оскільки в багатьох некрологах відсутні вихідні дані. Часто у таких публікаціях фігурують фото чоловіків у цивільному, що свідчить: ідеться не лише про кадрових військових.
Регіональний розподіл втрат залишається стабільним: найбільше загиблих походять із Башкортостану та Татарстану. Експерти пояснюють це активною роботою місцевих ініціативних груп, які ретельно документують втрати.
Серед загиблих 5 962 — це офіцери (від лейтенанта до генерала). Їхня частка серед усіх втрат знизилася до 2-3% проти 20% на початку війни, коли переважно воювали кадрові військові.
Реальні масштаби втрат можуть бути зовсім іншими
Журналісти визнають, що їхні дані не є повними. За оцінками військових експертів, отримані цифри можуть охоплювати лише 45–65% реальної кількості загиблих. Це означає, що справжні втрати Росії можуть становити від 220 до 318 тисяч військових.
Якщо врахувати бойовиків із колишніх "ДНР" і "ЛНР", де офіційні дані давно не публікуються, то загальна кількість загиблих на боці Росії може сягати 241–341 тисячі осіб.
Нагадаємо, нещодавно аналітики Інституту вивчення війни заявили про труднощі з мобілізацією в Росії. Дедалі менше росіян хочуть воювати навіть за контрактом. Також Росія не має достатньо ресурсу, щоб перекидати підкріплення. Відтак велика частина російських військ змушена утримувати Курщину і не може підтримати наступ на Покровськ.
