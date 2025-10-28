Видео
Видео

Россия придумала, как бить вглубь Украины — что заметили в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 14:14
обновлено: 14:48
Российские дроны бьют по тылу — как враг меняет тактику в небе
Российский военнослужащий держит дрон. Фото: росСМИ

Россия стремительно наращивает воздушные атаки против Украины и при этом активно расширяет географию ударов беспилотников вглубь территории государства. Если раньше основную угрозу представляли "Шахеды" и "Герани", то теперь враг активно использует беспилотники оперативно-тактического уровня. Они не только выросли в количестве, но и стали технически более совершенными, что позволяет противнику эффективно поражать цели далеко за пределами фронта.

Об этом сообщил майор ВСУ, командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 ОШБр 3 АК Максим Зайченко.

Россия придумала новые способы, как бить FPV-дронами в тыл фронта

В частности, только за последние недели зафиксирован ряд атак, которые демонстрируют усиление этой тенденции. В частности, российский дрон "Молния" стоимостью около 300 долларов недавно перенес на себе два FPV-дрона по 200 долларов каждый и атаковал гражданские объекты в Шевченковском районе Харькова.

Еще один FPV-дрон, подключенный через оптоволокно, попал в автомобиль в Краматорске, а на трассе вблизи Славянска беспилотник уничтожил микроавтобус с мирными жителями. Похожая ситуация случилась возле Изюма — там "Ланцет" атаковал грузовик, а это произошло в полусотне километров от линии фронта. Однако реальное количество таких атак может быть значительно больше.

Противник уже активно публикует видео своих "успешных" ударов по украинской технике и объектах, расположенных далеко в тылу. Таким образом Россия пытается продемонстрировать превосходство в воздухе и психологически давит на украинское общество.

Украине надо быстрее формировать систему противодействия новым дроновым атакам РФ

Украинские Силы обороны тем временем наращивают собственные возможности для борьбы с беспилотными угрозами. В частности, продолжается создание нового рода войск — беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил ВСУ. Параллельно формируются подразделения Сил беспилотных систем, которые получают новое оснащение и учатся уничтожать дроны различных типов.

Однако системное сопротивление российским БПЛА на оперативно-тактическом уровне тормозится из-за отсутствия корпусных подразделений ПВО. Хотя переход на корпусную структуру уже был официально объявлен, необходимые решения для создания этих подразделений пока не реализованы.

За словами Зайченко, формирование корпусных частей противовоздушной обороны — шаг, который позволил бы защитить тыловые районы, важные транспортные маршруты и прифронтовые города, не отвлекая ресурсы боевых бригад. Для этого нужно масштабировать успешные практики ПВО бригадного уровня — использование зенитной артиллерии, ракет малого радиуса действия и дронов-перехватчиков.

В Сухопутных войсках, в частности в 3-м армейском корпусе, уже есть командиры с достаточным опытом и подготовленным личным составом, способным быстро наращивать боевые возможности. Однако без официального решения Министерства обороны этот потенциал до сих пор не могут раскрыть в полной мере, отметил военный.

Напомним, тем временем российские войска быстро совершенствуют технические характеристики ударных дронов. Поэтому президент Владимир Зеленский заявил, что "Шахеды" стало сложнее сбивать, чем баллистические ракеты.

Однако в Украине планируют до конца 2025 года нарастить количество изготовленных дронов-перехватчиков.

Анастасия Постоенко - Редактор
