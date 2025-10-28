Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія придумала, як бити углиб України — що помітили в ЗСУ

Росія придумала, як бити углиб України — що помітили в ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 14:14
Оновлено: 14:48
Російські дрони б’ють по тилу — як ворог змінює тактику в небі
Російський військовослужбовець тримає дрон. Фото: росЗМІ

Росія стрімко нарощує повітряні атаки проти України і при цьому активно розширює географію ударів безпілотників углиб території держави. Якщо раніше основну загрозу становили "Шахеди" та "Герані", то тепер ворог активно використовує безпілотники оперативно-тактичного рівня. Вони не лише зросли у кількості, а й стали технічно досконалішими, що дозволяє противнику ефективно вражати цілі далеко за межами фронту.

Про це повідомив майор ЗСУ, командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 ОШБр 3 АК Максим Зайченко.

Реклама
Читайте також:

Росія придумала нові способи, як бити FPV-дронами в тил фронту

Зокрема, лише впродовж останніх тижнів зафіксовано низку атак, які демонструють посилення цієї тенденції. Зокрема, російський дрон "Молнія" вартістю близько 300 доларів нещодавно переніс на собі два FPV-дрони по 200 доларів кожен і атакував цивільні об’єкти у Шевченківському районі Харкова.

Ще один FPV-дрон, під’єднаний через оптоволокно, поцілив в автомобіль у Краматорську, а на трасі поблизу Слов’янська безпілотник знищив мікроавтобус із мирними мешканцями. Схожа ситуація трапилася біля Ізюма — там "Ланцет" атакував вантажівку, а це сталося за пів сотні кілометрів від лінії фронту. Проте реальна кількість таких атак може бути значно більша.

Противник уже активно публікує відео своїх "успішних" ударів по українській техніці та об’єктах, розташованих далеко в тилу. Таким чином Росія намагається продемонструвати перевагу у повітрі та психологічно тисне на українське суспільство.

Україні треба швидше формувати систему протидії новим дроновим атакам РФ

Українські Сили оборони тим часом нарощують власні можливості для боротьби з безпілотними загрозами. Зокрема, триває створення нового роду військ — безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил ЗСУ. Паралельно формуються підрозділи Сил безпілотних систем, які отримують нове оснащення й навчаються знищувати дрони різних типів.

Однак системний опір російським БпЛА на оперативно-тактичному рівні гальмується через відсутність корпусних підрозділів ППО. Хоча перехід на корпусну структуру вже було офіційно оголошено, необхідні рішення для створення цих підрозділів поки не реалізовані.

За словами Зайченка, формування корпусних частин протиповітряної оборони — крок, який дозволив би захистити тилові райони, важливі транспортні маршрути та прифронтові міста, не відволікаючи ресурси бойових бригад. Для цього потрібно масштабувати успішні практики ППО бригадного рівня — використання зенітної артилерії, ракет малого радіусу дії та дронів-перехоплювачів.

У Сухопутних військах, зокрема в 3-му армійському корпусі, вже є командири з достатнім досвідом і підготовленим особовим складом, здатним швидко нарощувати бойові спроможності. Проте без офіційного рішення Міністерства оборони цей потенціал досі не можуть розкрити повною мірою, зазначив військовий.

Нагадаємо, тим часом російські війська швидко вдосконалюють технічні характеристики ударних дронів. Відтак президент Володимир Зеленський заявив, що "Шахеди" стало складніше збивати, аніж балістичні ракети.

Проте в Україні планують до кінця 2025 року наростити кількість виготовлених дронів-перехоплювачів

російські війська ЗСУ безпілотники ППО дрони війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації