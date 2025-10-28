Російські дрони б’ють по тилу — як ворог змінює тактику в небі

Російський військовослужбовець тримає дрон. Фото: росЗМІ

Росія стрімко нарощує повітряні атаки проти України і при цьому активно розширює географію ударів безпілотників углиб території держави. Якщо раніше основну загрозу становили "Шахеди" та "Герані", то тепер ворог активно використовує безпілотники оперативно-тактичного рівня. Вони не лише зросли у кількості, а й стали технічно досконалішими, що дозволяє противнику ефективно вражати цілі далеко за межами фронту.

Про це повідомив майор ЗСУ, командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 ОШБр 3 АК Максим Зайченко.

Зокрема, лише впродовж останніх тижнів зафіксовано низку атак, які демонструють посилення цієї тенденції. Зокрема, російський дрон "Молнія" вартістю близько 300 доларів нещодавно переніс на собі два FPV-дрони по 200 доларів кожен і атакував цивільні об’єкти у Шевченківському районі Харкова.

Ще один FPV-дрон, під’єднаний через оптоволокно, поцілив в автомобіль у Краматорську, а на трасі поблизу Слов’янська безпілотник знищив мікроавтобус із мирними мешканцями. Схожа ситуація трапилася біля Ізюма — там "Ланцет" атакував вантажівку, а це сталося за пів сотні кілометрів від лінії фронту. Проте реальна кількість таких атак може бути значно більша.

Противник уже активно публікує відео своїх "успішних" ударів по українській техніці та об’єктах, розташованих далеко в тилу. Таким чином Росія намагається продемонструвати перевагу у повітрі та психологічно тисне на українське суспільство.

Україні треба швидше формувати систему протидії новим дроновим атакам РФ

Українські Сили оборони тим часом нарощують власні можливості для боротьби з безпілотними загрозами. Зокрема, триває створення нового роду військ — безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил ЗСУ. Паралельно формуються підрозділи Сил безпілотних систем, які отримують нове оснащення й навчаються знищувати дрони різних типів.

Однак системний опір російським БпЛА на оперативно-тактичному рівні гальмується через відсутність корпусних підрозділів ППО. Хоча перехід на корпусну структуру вже було офіційно оголошено, необхідні рішення для створення цих підрозділів поки не реалізовані.

За словами Зайченка, формування корпусних частин протиповітряної оборони — крок, який дозволив би захистити тилові райони, важливі транспортні маршрути та прифронтові міста, не відволікаючи ресурси бойових бригад. Для цього потрібно масштабувати успішні практики ППО бригадного рівня — використання зенітної артилерії, ракет малого радіусу дії та дронів-перехоплювачів.

У Сухопутних військах, зокрема в 3-му армійському корпусі, вже є командири з достатнім досвідом і підготовленим особовим складом, здатним швидко нарощувати бойові спроможності. Проте без офіційного рішення Міністерства оборони цей потенціал досі не можуть розкрити повною мірою, зазначив військовий.

Нагадаємо, тим часом російські війська швидко вдосконалюють технічні характеристики ударних дронів. Відтак президент Володимир Зеленський заявив, що "Шахеди" стало складніше збивати, аніж балістичні ракети.

Проте в Україні планують до кінця 2025 року наростити кількість виготовлених дронів-перехоплювачів.